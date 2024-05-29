Казахстанский парапланерист погиб в горах Таджикистана

Фото: пресс-служба КЧС Таджикистана

27 мая примерно в 11:00 в горах на территории села Явроз при полете на параплане по неизвестным причинам разбился 56-летний гражданин РК Рафаэль Насыров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по ЧС и ГО Таджикистана

Для проведения поисково-спасательных мероприятий на место возможного падения были направлены спасатели управления специализированных поисково-спасательных служб КЧС.

В результате 28 мая тело казахстанца было обнаружено в горах Явроза сельского джамоата Рамит города Вахдат. С помощью специального оборудования его спустили вниз и передали соответствующим органам.

Спасатели напомнили, что парапланеризм является видом экстремальной деятельности с высоким уровнем пассивной безопасности. Полеты должны проводится только в соответствующих погодных условиях. Участник полета должен быть обеспечен шлемом и необходимым снаряжением для обеспечения защиты. Каждый пилот должен летать с запасным парашютом, который рассчитан на его вес.