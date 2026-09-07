Незаконный выброс строительных отходов выявили в Астане

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Водитель выгружал отходы в месте, не предназначенном для их размещения

Фото: Polisia.kz

В столице продолжается республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан», направленная на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде, поддержание чистоты и пресечение нарушений правил благоустройства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

С начала года к ответственности за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства привлекли более 32 тысяч правонарушителей.

Так, на окраине города выявлен факт сброса строительных материалов в неустановленном месте на территории общего пользования с использованием грузового автомобиля. 

«В отношении водителя собран административный материал. Работа в данном направлении продолжается. Главная цель — не только своевременно пресекать нарушения, но и формировать культуру бережного отношения к окружающей среде, а также ответственное отношение к чистоте и порядку в столице», − сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, в Казахстане в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!» полиция проверяет безопасность школьных автобусов, состояние дорог и пешеходных переходов возле учебных заведений. 

#Астана #МВД #стройматериалы #сброс

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