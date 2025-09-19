Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на 20-22 сентября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, погоду большей части страны в ближайшие трое суток будут определять атмосферные фронты, с которыми в отдельных регионах пройдут дожди, грозы, усилится ветер, возможен град, шквал.

В горных районах юго-востока Казахстана 20 сентября ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега. В ночные и утренние часы по Казахстану прогнозируются туманы.

Резких изменений и колебаний в температурном фоне не ожидаются, однако в северной половине республики в ночные часы возможны заморозки до 1-3 градусов.