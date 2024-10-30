Казахстанцы покоряют американский рынок

Основатель проекта Call2action.ai Ерсултан Джусакинов в течение нескольких лет подавал заявки на различные программы. Его настойчивость и целеустремленность оправдались. Из 500 стартапов предварительный отбор и квалификацию AlhemistX & Silicon Valley Residency прошли 100. Они попали на онлайн-сессию, а по итогам месячного обучения отобрали уже топ-20. Им отправили индивидуальные приглашения в США. В числе счастливчиков оказался и Ерсултан.

Если кратко, Call2action.ai – это цифровой рекрутер, представляющий собой инновационную платформу с искусственным интеллектом. Он помогает компаниям быстрее и проще находить сотрудников, позволяя автоматизировать процесс интервью, масштабировать его с использованием ИИ, что значительно повышает эффективность подбора персонала.

Сейчас Ерсултан живет и работает в Кремниевой долине, в городе Пало-Альто. В Казахстане у него уже были успешные кейсы с несколькими национальными компаниями, сектором МСБ и микрофинансовыми организациями. За два года наработано около 400 зарегистрированных клиентов.

– Решили развивать этот продукт в США, где самый большой рынок. Рассчитываем привлекать инвестиции от американских венчурных фондов и местных бизнес-ангелов. Мы поменяли свою бизнес-модель именно на НR-сферу, так как поняли, что у большинства компаний здесь высокая текучка кадров и им до сих пор приходится отвечать на звонки. Решили все автоматизировать и изменить эту ситуацию, – рассказывает он о первых шагах в США.

Но неужели в Кремниевой долине, куда стремятся лучшие умы со всего мира, до сих пор никто не занял эту нишу? По словам Ерсултана Джусакинова, конкуренты у них есть, и их много, но казахстанцы выбрали именно ту сферу, где нанимают линейный персонал. Это менеджеры по продажам, операторы колл-центров, администраторы в гостиницах, ритейл. Есть, конечно, немало стартапов, создающих такое же решение, но они ориентированы только на технические позиции. К примеру, они нанимают с помощью ИИ инженеров, разработчиков, где довольно «горячий» рынок и большая конкуренция.

– В нашей же нише десять топовых конкурентов. Но мы стараемся отличаться. У нас максимально живой голос. А еще мы делаем решение под ключ, то есть заменяем полностью весь процесс, – разъясняет он.

На вопрос о том, легко ли в США внедрить пилотный проект, Ерсултан отвечает, что рынок у них отличается от Казахстана, в этом есть свои плюсы и минусы. Ребята уже подали документы на открытие своей компании, по казахстанским меркам это АО. Открывают ее они в штате Делавэр. Все происходит онлайн. Кстати, в Америке, по словам стартапера, считают, что

Казахстан опережает США с точки зрения цифровизации. Чего только стоит работа Каspi Bank и электронного правительства.

Программа акселерации реализуется при поддержке Всемирного банка, у которого имеются соглашения с местными хабами. Кстати, один из них – Silkroad Innovaion Hub в Сан-Франциско – создали выходцы из Казахстана. 25 октября в Сан-Франциско состоялся Евразийский форум, на который прибыли министры цифровизации из стран Центральной Азии, известные создатели компаний-единорогов, руководители крупных стартапов, профессора из Стэнфордского университета. Это частная инициатива представителей казахской IТ-индуст­рии, призванная рассказать о нашем регионе. Первый форум Silkroad Innovaion собрал около 1 200 участников, представлено 100 стартапов из стран Центральной Азии, он также привлек более 120 инвесторов. Это большая удача – презентовать свой стартап такой аудитории.

– Презентация моего стартапа местным инвесторам заинтересовала их, и теперь мы ведем переговоры. Также представил его министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслану Мадиеву, который высоко оценил наш стартап. Мы нашли около пяти потенциальных клиентов, смогли переговорить с разными бизнес-ангелами. Плодотворно пообщались с профессором Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Ильей Стребулаевым, который является экспертом в области корпоративных финансов и венчурных капиталов, – сообщил Ерсултан. – Самое главное: мы заявили, что мы из Казахстана и пришли покорять американский рынок. Думаю, что наши революционные решения позволят трансформировать процесс найма с помощью искусственного интеллекта. Это хорошая возможность изменить правила игры в сфере рекрутинга.

Ерсултан также отметил, что многие казахстанцы, которые живут десять и более лет в США, уже не просто работают по найму. Они создают хабы, какое-то комьюнити. Их можно назвать сливками нашей технической интеллигенции, которые не теряют связь с родиной, не забывают родной язык, отмечают все наши праздники. Каждый из них – выпускник Гарварда, Стэнфорда и других мировых топовых вузов. Они окончили не просто бакалавриат, большинство из них имеют степень РhD.

– К сожалению, для американцев Казахстан до сих пор остается географически неизвестной страной. Они знают русских, китайцев, европейцев, а вот Цент­ральная Азия – непонятный рынок, хотя там проживают 80 миллионов человек. Услышал здесь одну мысль: если 15 лет назад для любого казаха мечтой было приехать в Америку и устроиться в Google, то сегодня наши соотечественники мечтают открыть компанию такого же уровня. Полагаю, у казахстанцев хорошие шансы, у нас много талантливых инженеров, и мы ничем не хуже местных ребят и представителей других стран. Здесь немало успешных кейсов, когда казахстанские стартапы получают солидные инвестиции и высокую оценку компаний на рынке, – резюмирует Ерсултан Джусакинов.

Он искренне верит в свой стартап, который уже через пять лет, по его мнению, будет оцениваться в миллиард долларов на американском рынке.