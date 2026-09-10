Цифровизация АПК: от субсидий и учета животных до мониторинга сельхозземель

Цифровизация

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина презентовали ключевые информационные системы Министерства сельского хозяйства, которые охватывают наиболее востребованные для аграриев госуслуги и процессы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба Правительства

Сегодня в цифровом формате доступны получение субсидий, идентификация и прослеживаемость сельскохозяйственных животных от рождения до убоя и реализации, выдача фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, мониторинг использования сельхозземель, а также учет рыбных и водных ресурсов.

В ближайшие два года планируется запуск новых систем прослеживаемости продукции растениеводства и управления сельскохозяйственными землями, а также модернизация системы идентификации сельскохозяйственных животных. До конца 2028 года отраслевые информационные системы предполагается объединить в единую цифровую платформу АПК.

Государственная цифровая система субсидирования ГЦСС (gosagro.kz) сегодня позволяет получать меры господдержки в электронном виде по 20 направлениям, включая растениеводство, животноводство, переработку, аквакультуру и другие. Система интегрирована с информационными ресурсами других государственных органов, в том числе Единой государственной системой кадастров, электронными счетами-фактурами и системой регистрации сельскохозяйственной техники. Расчет сумм субсидирования производится автоматически на основании представленных документов.

Для мониторинга рационального использования сельскохозяйственных земель применяется платформа JerInSpectr, введенная в эксплуатацию в 2023 году. Она использует данные дистанционного зондирования Земли и позволяет государственным органам отслеживать фактическое использование земельных участков по назначению. Как отметили специалисты, за период эксплуатации в системе сформировано и обработано свыше 50 тыс. карточек инцидентов - выявленных фактов или признаков возможного нарушения земельного законодательства. Каждая такая карточка содержит необходимую информацию для анализа ситуации, мониторинга и принятия соответствующих мер.

В настоящее время платформа модернизируется совместно с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары». Предусматривается применение технологий искусственного интеллекта для более глубокого анализа данных, в том числе оценки качественного состояния сельхозземель.

Серик Жумангарин поручил усилить работу по дальнейшей автоматизации этих процессов, чтобы максимально сократить в процессах принятия решений влияние человеческого фактора.

Отдельное направление цифровизации связано с прослеживаемостью продукции. Информационная система E-Fish позволяет отслеживать движение рыбной продукции от водоема до конечного потребителя. Сегодня в ней зарегистрирован 1 221 субъект, система охватывает все промысловые объекты рыболовства и рыбоводные хозяйства.

Информационная система идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) обеспечивает учет и прослеживаемость поголовья и продукции животноводства. В ней содержатся актуальные сведения более чем о 39 млн сельхозживотных с детализацией до областей и сельских округов.

Также действует сервис прослеживаемости вывоза живого скота и мяса на экспорт.

С учетом замечаний бизнеса и пользователей проводится модернизация ИСЖ. Ведется работа по подключению к ней объектов торговли и общественного питания, школ и других организаций. Планируется создание еще четырех новых цифровых сервисов в дополнение к действующим процессам.

Параллельно Министерство сельского хозяйства совместно с Halyk банком ведет работу по оптимизации и цифровизации отраслевых процессов. На первом этапе основной акцент сделан на животноводстве. Специалисты проанализировали действующие процессы идентификации, учета, перемещения и выбытия животных, в том числе непосредственно в хозяйствах и подведомственных организациях. По итогам формируются новые модели процессов, предусматривающие сокращение ручных операций, устранение дублирования данных и повышение прозрачности.

Одновременно создаются отраслевое хранилище данных и целевая архитектура цифровой трансформации АПК, разрабатываются первые цифровые сервисы на платформе QazTech.

Стратегическая цель всей работы — создание единой цифровой экосистемы Digital Agro Platform. Она должна объединить отраслевые системы АПК, цифровую карту земельных ресурсов и консолидировать данные в Smart Data Agro.

Платформа позволит обеспечить сквозную прослеживаемость продукции, применять технологии искусственного интеллекта и современную BI-аналитику, снизить административную нагрузку на фермеров и повысить эффективность государственного управления отраслью. Завершить формирование единой цифровой платформы АПК планируется до конца 2028 года.

По итогам презентации вице-премьер отметил положительные результаты работы цифрового блока Министерства сельского хозяйства. Он поручил в установленные сроки завершить совершенствование и интеграцию информационных систем, а также продолжить внедрение современных цифровых решений в АПК, ориентированных, прежде всего, на удобство сельхозтоваропроизводителей.

#цифровизация #Жумангарин #АПК

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