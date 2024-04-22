Казахстанцы смогут находиться 30 дней без визы в Таиланде

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Данное соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований на 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Если граждане намерены пребывать на территории другого государства более 30 календарных дней, то они должны получить визу.

При этом, каждая сторона сохраняет за собой право отказать во въезде гражданину другой страны, которого она посчитает нежелательным, либо сократить или прекратить его пребывание на территории своего государства в соответствии с ее законодательством и правилами.