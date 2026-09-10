В Астане прошел совместный Туристский форум Казахстана и Узбекистана

Туризм

По итогам 2025 года количество туристов из Узбекистана в Казахстане составило порядка 5,6 млн человек, а Узбекистан посетили около 2,9 млн казахстанцев

Фото: Минтуризма и спорта

Сегодня в Астане состоялся Туристский форум на тему «Узбекистан и Казахстан: стратегическое партнёрство и формирование новых туристских хабов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Мероприятие объединило порядка 300 представителей профильных государственных органов, туристских компаний, авиаперевозчиков, гостиничного бизнеса, отраслевых ассоциаций и средств массовой информации двух стран для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества и продвижения единого туристского продукта Центральной Азии.

Основой для укрепления связей стал устойчивый рост взаимного туристского потока. По итогам 2025 года количество туристов из Узбекистана в Казахстане составило порядка 5,6 млн человек, а Узбекистан посетили около 2,9 млн казахстанцев. Росту показателей также способствует регулярное расширение транспортной логистики и запуск новых авиарейсов между городами Алматы, Ташкент, Самарканд, Атырау, Уральск, Костанай и Ургенч. 

В своем выступлении вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев подчеркнул необходимость позиционирования региона как единой дестинации: «Сегодня международный турист все чаще хочет увидеть за одну поездку не одну страну, а целый регион. Именно поэтому нам важно вместе продвигать Казахстан и Узбекистан как часть единого и привлекательного путешествия по Центральной Азии. Наша задача — превратить наши преимущества в конкретные туристские продукты, удобные маршруты и сильное, узнаваемое предложение на мировом рынке».

Спикер также обозначил ключевые приоритеты совместной работы: создание трансграничных турмаршрутов по Великому Шелковому пути, транспортную интеграцию и упрощение погранично-визовых процедур для бесшовного перемещения путешественников.

Деловая программа форума продолжилась специализированными панельными сессиями. Участники обсудили расширение прямых авиарейсов с представителями Air Astana, Uzbekistan Airways, Centrum Air, FlyArystan и Vietjet Qazaqstan, вопросы гостиничной инфраструктуры, а также перспективы паломнического, духовного и оздоровительного туризма. Программу события дополнили показ национальной одежды, презентации туристского потенциала регионов, B2B-встречи и официальный прием с культурной программой. Проведенный форум стал важным практическим шагом на пути к формированию сильного и узнаваемого туристского предложения Центральной Азии на мировом рынке.

#Казахстан #Узбекистан #туризм

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