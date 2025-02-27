Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром

Транспорт
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Что делать, если попался некачественный автомобиль?

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Китайские автомобили продолжают набирать популярность среди казахстанцев, однако растёт и число жалоб на их качество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

По итогам 2024 года поступило 57 обращений, связанных с «железными конями» из Поднебесной. Это почти каждая десятая жалоба от общего числа обращений по автомобилям.

Среди главных нареканий — дефекты двигателей и коробок передач, проблемы с системой охлаждения и электроникой, несоответствие заявленным характеристикам. По данным комитета, некоторые автомобили приходилось возвращать продавцам. В других ситуациях, благодаря вмешательству департаментов комитета, покупатели добивались ремонта или замены неисправных узлов за счёт автосалонов.

Практически во всех уголках страны региональные департаменты КЗПП оказались вовлечены в борьбу за права автовладельцев. В городах Астана и Алматы зарегистрировано больше всего обращений (6 и 9 соответственно), где сотрудники не только участвовали в судебных разбирательствах, но и содействовали досудебному урегулированию, помогая с расторжением договоров, возвратом средств либо обменом авто. 

Несмотря на волну критики, китайские машины привлекают казахстанцев доступной ценой, разнообразным модельным рядом и активно развивающейся сетью дилерских центров. Многие модели оснащены современными технологиями, что также стимулирует спрос.

Сотрудники Комитета и его территориальных департаментов призывают автовладельцев быть более внимательными при выборе автомобиля, тщательно изучать информацию о производителе и модели авто, обращать внимание на отзывы других автовладельцев.

В Комитете по защите прав потребителей рекомендуют при возникновении проблем с качеством автомобиля направить письменную претензию дилеру или продавцу: в большинстве случаев это помогает урегулировать конфликт без суда. Если продавец не отвечает в течение 10 рабочих дней или отказывается от сотрудничества, территориальные департаменты КЗПП готовы проконсультировать, помочь грамотно оформить иск и, при необходимости, представлять интересы граждан в суде в качестве третьей стороны.

«Покупка авто — серьёзное вложение. И если машина не соответствует ожиданиям, закон стоит на стороне водителя. Ведь защита своих прав — дело каждого гражданина. Чем больше автовладельцев знает закон и вовремя обращается за помощью, тем выше шанс получить качественный автомобиль и избежать лишних расходов на ремонт», - говорится в сообщении.

Подать обращение можно через систему «Е-otinish» либо обратившись в региональный департамент КЗПП. Номера горячих линий по вопросам защиты прав потребителей в регионах можно посмотреть на сайте КЗПП МТИ РК.

#потребители #жалобы #китайский автопром

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