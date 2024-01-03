Казахстану крайне важно сотрудничать с Китаем - Президент

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Президент отметил, что сегодня отношения Казахстана и Китая активно развиваются в духе дружбы, добрососедства, вечного стратегического партнерства.

- Вместе с Председателем Си Цзиньпином мы запустили новое «золотое тридцатилетие» сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Наглядным свидетельством этому являются два визита, которые я совершил в Китай в прошлом году. Во время содержательных переговоров с лидером Китая в Сиане и Пекине мы достигли важных договоренностей и наметили конкретные пути их реализации. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень связей Астаны и Пекина. Казахско-китайские отношения можно с уверенностью назвать образцовыми. Взаимный товарооборот демонстрирует беспрецедентный рост – по итогам 10 месяцев 2023 года он достиг 24,3 миллиарда долларов, установив новый рекорд. Мы активно работаем над тем, чтобы расширить номенклатуру экспорта нашей продукции и увеличить объемы поставок в КНР, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

К тому же, Китай традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. В нашей стране уже накоплено 24 миллиарда долларов китайских инвестиций.

Как отметил глава государства, "общая граница с Китаем, выгодное географическое положение Казахстана между Востоком и Западом – все это открывает для нашей страны широкие перспективы для транзита китайских товаров в различных направлениях".

- В ходе моего участия в Третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь» в Пекине были подписаны такие важные договоренности, как Соглашение по совместному развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и Меморандум по совместному строительству железной дороги «Аягоз – Тачэн». Уверен, они придадут дополнительный импульс развитию транспортно-логистической сферы нашей страны. Казахстан твердо поддерживает китайский мегапроект «Один пояс, один путь», о чем лишний раз свидетельствует мое выступление на форуме в Пекине в октябре прошлого года, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил крайне важное значение вступления в силу безвизового режима между Казахстаном и Китаем – у казахстанцев появилось право свободного посещения этой страны, и выразил надежду, что многие наши сограждане воспользуются открывшейся возможностью.