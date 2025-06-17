«Келешек мектептері»: в ЗКО обновляется образовательная инфраструктура

Образование
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В рамках национального проекта «Келешек мектептері» («Школы будущего») в Западно-Казахстанской области ведётся масштабная работа,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат ЗКО

В частности, в Бәйтерекском районе активно строятся две новые школы.

В селе Достық начато строительство крупного образовательного учреждения на 1200 мест. Школа будет оснащена современными предметными кабинетами и обеспечит все условия для получения качественного образования.

А в селе Байконыс возводится школа на 300 мест. Она заменит старое, аварийное здание и предоставит учащимся безопасную и комфортную среду для обучения.

С ходом строительства ознакомились заместитель акима Западно-Казахстанской области Кайыржан Мендигалиев и руководитель областного управления образования Елдос Сафуллин. Они особо подчеркнули важность завершения проектов в срок и с соблюдением стандартов качества.

Кроме того, на улице Жангир хана в городе Уральске продолжается строительство ещё одной школы на 600 мест. Этот проект направлен на решение проблемы трёхсменного обучения и придаст новый импульс развитию образования в городе.

В целом, после завершения данных проектов качество образовательной инфраструктуры в регионе значительно улучшится, а для школьников будет создана современная, безопасная и комфортная среда. Это — реальный вклад в обеспечение качественного образования для будущих поколений.

#ЗКО #Образование #школы

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