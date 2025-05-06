Новый сезон сериала, который выйдет в эфире телеканала «Хабар» осенью этого года, продолжит рассказывать историю взаимоотношений трех невесток и свекрови. Их жизнь по-прежнему полна бытовых хлопот, семейных разногласий и примирений. В общей сложности будет снято 40 серий.

По словам режиссера сериала Тимура Дулатова, в очередном сезоне герои раскроются с новой стороны. Айсара, например, переживает, что скоро станет бабушкой. Ей тяжело это принять – она считает себя еще молодой и не готова к такой роли. Актерский состав пополнился новыми лицами. К команде сериала присоединились Асель Сагатова и Хамит Ердехан.