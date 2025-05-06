«Келінжан» в новом сезоне Свежий выпуск 6 мая 2025 г. 0:30 85 Галия Шимырбаева корреспондент Алматинского корпункта Съемки сериала, пропагандирующего семейные ценности, начаты по заказу агентства «Хабар». За пять предыдущих сезонов выпущено 126 серий. фото из открытых источников Новый сезон сериала, который выйдет в эфире телеканала «Хабар» осенью этого года, продолжит рассказывать историю взаимоотношений трех невесток и свекрови. Их жизнь по-прежнему полна бытовых хлопот, семейных разногласий и примирений. В общей сложности будет снято 40 серий. По словам режиссера сериала Тимура Дулатова, в очередном сезоне герои раскроются с новой стороны. Айсара, например, переживает, что скоро станет бабушкой. Ей тяжело это принять – она считает себя еще молодой и не готова к такой роли. Актерский состав пополнился новыми лицами. К команде сериала присоединились Асель Сагатова и Хамит Ердехан. #сериал #сезон #Келінжан