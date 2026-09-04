Водохозяйственный комплекс: путь через обновление и цифровизацию

Меры, закрепленные в концепции и комплексном плане

В рамках исполнения поручений Главы государства последовательно модернизируется водное хозяйство: строятся и реконструируются водохранилища (всего намечено создать 42 новых искусственных водоема для хранения массивов талых и дождевых вод), обновляются ирригационные каналы, внедряются современные технологии орошения и цифровые системы управления гидроресурсами. Основные меры предусмотрены Концепцией развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы и Комплексным планом развития водной отрасли на 2024–2028 годы.

Планы охватывают всю водохозяйственную инфраструктуру, помимо водо­хранилищ включая капитальный ремонт 14,5 тыс. км каналов и цифровизацию не менее 3,5 тыс. км оросительных сетей. Параллельно намечено освоение водосберегающих технологий, совершенствование методики прогнозирования паводков и засух, упрочение кадровой и научной базы отрасли.

За почти годовой период работы над задачами, содержащимися в Послании, достигнуты значимые результаты: расширены площади применения водосберегающих технологий, реконструированы водохранилища и каналы, начато строительство новых гидротехнических объектов, увеличены объемы очистки ирригационной сети, укреплен кадровый потенциал и привлечено дополнительное финансирование. Подробнее об итогах исполнения поручений Президента в водной сфере – в нынешнем обзоре пресс-службы Премьер-министра.

Новый Водный кодекс – новые правила

Как известно, в 2025 году вступил в силу новый Водный кодекс, ужесточивший контроль над использованием гидроресурсов и правила их охраны. Также в кодифицированном законе законодательно было закреплено понятие «водная безопасность», касающееся защиты населения и экономики от дефицита и загрязнения воды, а также национальных интересов в сфере трансграничных вод. Для сохранения экосистем введено понятие «экологический сток» – минимальный объем воды, необходимый для устойчивого состояния рек, озер и морей. Усилена охрана малых рек, озер, водно-болотных угодий и ледников. До 10 июня 2027 года местные исполнительные органы согласно закону обязаны определить водоохранные зоны и полосы на поверхностных водных объектах в населенных пунктах.

Водный кодекс предусматривает разработку Генерального и бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов. Они будут формироваться с учетом прогнозов обеспеченности водой и определять приоритеты, основные меры и потребности отрасли, которые затем будут учтены государственным и регио­нальным планированием.

В 2026 году завершается разработка восьми бассейновых планов. Они станут основой Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами, а предусмотренные мероприятия включены в планы развития регионов.

Новым Водным кодексом также обновляются требования к крупным водопользователям. Промышленные предприятия и теплопроизводящие организации отныне должны разработать пятилетние планы перехода на повторное и оборотное водоснабжение, модернизировать действующие системы с применением современных технологий. Уже подготовлено 168 подобных планов, проведена инвентаризация крупных индустриальных объектов водопотребления.

Безопасность ГТС и сберегающие технологии

Отдельный блок кодекса посвящен безопасности гидротехнических сооружений (ГТС). Бассейновые инспекции получили расширенные контрольные полномочия и право оперативно реа­гировать на нарушения, в том числе связанные с незаконным оборотом воды. Одновременно ужесточена административная ответственность за нарушения водного законодательства.

Как известно, главный резерв водосбережения сосредоточен в сельском хозяйстве, на которое приходится около 60% общего водопотребления.

С целью ускорения перехода на современные сберегающие системы орошения полномочия по субсидированию подачи поливной воды и возмещению части затрат на водосберегающие технологии сосредоточены в отраслевом Министерстве водных ресурсов и ирригации.

В 2024 году такими технологиями дополнительно было охвачено 153 тыс. га, в 2025-м – еще 154 тыс. га. Среднегодовой прирост достиг 150 тыс. га против 30–35 тыс. га в прежние годы. По итогам 2025 года общая площадь применения водосберегающих технологий составила 543,5 тыс. га, что позволило сэкономить около 874 млн кубометров воды. К 2030 году данный показатель планируется довести до 1,3 млн га, а экономию – примерно до 2,2 млрд кубометров поливной воды. Финансирование водосберегающих технологий на 2026–2028 годы увеличено более чем четырехкратно – до 228 млрд тенге против 55,5 млрд в 2023–2025 годах.

Для аграриев возмещение затрат повышено до 80%. Это расширит применение современных систем орошения и позволит дополнительно сократить потери воды.

В рамках борьбы с незаконным водопользованием совместно с Генеральной прокуратурой осуществляется дорожная карта по искоренению черного рынка воды. Она предусматривает аудит водных ресурсов, определение зон риска, проверку расходов на водохозяйственную инфраструктуру и антикоррупционные меры.

О нарушениях можно анонимно сообщить через telegram-бот «Стоп – черный рынок воды!». За 2025–2026 годы проведено более тысячи проверок, сумма штрафов превысила 316 млн тенге. Космичес­кий мониторинг дополнительно выявил 472 нарушения, по которым наложено штрафов более чем на 206 млн тенге.

В перечне крупных проектов

К 2030 году в республике планируется модернизировать 14,5 тыс. км оросительных каналов, увеличив долю сетей, облицованных бетоном, с 18%, или более 8 тыс. км, до 50%, или 14,5 тыс. км. Что, по мнению специалистов, вдвое позволит сократить потери воды при транспортировке и повысить надежность орошения.

За 2024–2025 годы реконструировано и модернизировано свыше 1,4 тыс. км каналов. Еще 22 проекта осуществлены в сфере питьевого водоснабжения – ими был охвачен 321 населенный пункт с населением до 945 тыс. человек.

Сегодня работы продолжаются на участках каналов суммарной протяженностью более чем в 4,6 тыс. км. В 2026 году планируется ввести 962 км, что улучшит обеспечение поливной водой до 200 тыс. га орошаемых земель. Одновременно растут объемы механической очистки: с 678 км в 2023 году до более 1,1 тыс. км – в 2024-м и свыше 1,8 тыс. км – в 2025-м. За последние два года средний объем очищенных каналов превышал 1,5 тыс. км ежегодно.

В 2025 году началась масштабная реконструкция и модернизация канала им. Каныша Сатпаева, который имеет стратегическое значение для водообес­печения Центрального Казахстана, включая Астану.

В перечне следующих крупных проек­тов – модернизация Большого Алматинского канала (БАК) им. Д. Кунаева. Реконструкция пройдет в три этапа и позволит обеспечить орошение 33,3 тыс. га сельхозземель.

Еще 12 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения улучшат доступ к питьевой воде для 142 сельских населенных пунктов, где проживают около 540 тыс. человек.

За счет средств первого транша займа Исламского банка развития готовятся к осуществлению проекты строительства трех водохранилищ – Акмола в Жамбылской области, Караузяк в Кызылординской и Большой Узень в Западно-Казахстанской областях. Параллельно предусмотрена реконструкция водо­хранилища Коксарай в Туркестанской области.

Всего же Комплексным планом развития водной отрасли на 2024–2028 годы предусмотрено строительство 42 новых и реконструкция 37 действующих водо­хранилищ. За 2024–2025 годы уже обновлено пять подобного рода искусственных водоемов в Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Абайской областях и области Жетысу. В Туркестанской области продолжаются работы по созданию водохранилищ Каракуыс и Байдибек Ата. Их ввод в 2026 году поз­волит дополнительно аккумулировать около 69 млн кубометров воды.

Правовая база

водной дипломатии

По трансграничным водам Казахстаном сформирована правовая база совместного водопользования со всеми сопредельными государствами, выстрое­на работа двусторонних комиссий. С Узбекистаном подписано Соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Согласованные режимы работы водохранилищ на Сырдарье сегодня позволяют поддерживать стабильный приток в Северное Аральское море даже в маловодные периоды. В результате его объем вырос с 18,4 – в 2023 году до 23,5 кубических километра – в году минувшем.

В озеро Балхаш за последние два года также поступило около 30 кубокиломет­ров воды, что позволило стабилизировать уровень водоема. При поддержке Французского агентства развития готовится мастер-план сохранения экосистемы до 2040 года.

Третий год подряд обеспечивается 100-процентное наполнение Капшагайского водохранилища. Суммарный приток в Бухтарминское водохранилище за 2024–2025 годы составил 58,6 млрд кубометров, что обеспечило восстановление его наполнения и устойчивое регулирование стока Иртыша.

От образовательных программ к повседневной практике

Водосбережение постепенно становится частью образовательной и пов­седневной практики. В рамках проекта «Экономь воду – сохраняй будущее» открытые уроки и экочасы уже охватили более 3,3 млн школьников – около 80% учащихся республики, а также свыше 35 тыс. студентов. Мероприятия прошли более чем в 2,5 тыс. школ, свыше 100 колледжах и 19 университетах.

В рамках национальной инициативы «Таза Қазақстан» продолжается акция «Мөлдір бұлақ». В 2025–2026 годах она распространилась на все регионы страны: в ее рамках было благоустроено 94 родника и 62 водных объекта, участие в этих зеленых субботниках приняли более 24 тыс. человек, собрано около 300 тонн мусора. В рамках акции также создано первое волонтерское движение водной отрасли «Болашақтың қайнары». Инициатива началась со студентов Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации в Таразе и сегодня представлена уже в других регионах.

В 2026 году представители водной отрасли впервые приняли участие в Августовской конференции педагогов, где представили подходы к включению принципов водосбережения в образовательный и воспитательный процесс. Для школ разработан методический ресурс «Су сандығы» с учебными материалами по водосбережению. Сборник подготовлен Информационно-аналитическим центром водных ресурсов совместно с Французским агентством развития, ЮНИСЕФ и Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала.

Отрасль переходит

в IT-формат

Цифровизация водного хозяйства строится вокруг Национальной информационной системы водных ресурсов, объединяющей в единую базу данные о водных объектах, инфраструктуре, водопользователях и подземных водах.

В системе уже оцифрованы сведения по более чем 23 тыс. водных объектов, включая 17 748 рек, 3 148 озер и 1 109 гид­ротехнических сооружений. Зарегистрировано около трех тысяч организаций и свыше четырех тысяч пользователей, сформировано примерно девять тысяч цифровых паспортов объектов. Системой принято более 2,2 тыс. отчетов первичного учета вод и свыше 1,3 тыс. отчетов 2-ТП.

В цифровой формат – от подачи заявки до оплаты поливной воды – перевело работу с аграриями РГП «Казводхоз». С начала нынешнего года через биллинговую систему заключено более 26,8 тыс. договоров на подачу поливной влаги. Следующий этап – цифровизация работы с крупными промышленными и коммунальными потребителями и внедрение раннего прогнозирования водопотребления для более точного планирования подачи воды.

Совместно с ПРООН тестируется немецкая система TALSIM-NG, которая способна прогнозировать речной сток, приток воды в водохранилища, паводковые и маловодные сценарии. Сегодня она охватывает восемь крупнейших речных бассейнов республики. Система интегрирована с программой Tasqyn Минис­терства искусственного интеллекта и цифрового развития, где данные используются для оценки паводковых рис­ков и принятия оперативных решений.

Автоматизация охватывает и ирригационные сети. В южных регионах работы начаты на 103 оросительных каналах протяженностью в 857 км, обеспечивающих орошение 65 тыс. га. Еще 270 реконструированных каналов общей протяженностью 1 184 км переводятся на автоматизированное управление.

Дополнительно разрабатываются 264 проекта реконструкции с внедрением­ современных систем водного учета, которые позволят сократить потери и повысить точность распределения воды.

Наконец, по поручению Главы государства при Министерстве водных ресурсов и ирригации воссоздана национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогео­логия». Сейчас ее специалисты заняты инвентаризацией родников и формированием единой базы данных: по архивным материалам уже внесено более 2,7 тыс. родников, дополнительно определено 711 потенциальных источников.

Для объединения сведений о поверх­ностных и подземных водах развернута информационная система Water Base. Ее данные послужат основой для разработки Концепции комплексного использования и управления подземными водами на 2027–2040 годы. Документ призван определить подходы к их освоению и экономному использованию при водоснабжении населенных пунктов и отраслей экономики.