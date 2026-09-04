Водохозяйственный комплекс: путь через обновление и цифровизацию Статьи,Как исполняются поручения Президента 4 сентября 2026 г. 0:30 Гурий Шедин В Послании 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил модернизацию водной инфраструктуры как один из ключевых факторов устойчивого развития республики инфографика с сайта Правительства РК Меры, закрепленные в концепции и комплексном плане В рамках исполнения поручений Главы государства последовательно модернизируется водное хозяйство: строятся и реконструируются водохранилища (всего намечено создать 42 новых искусственных водоема для хранения массивов талых и дождевых вод), обновляются ирригационные каналы, внедряются современные технологии орошения и цифровые системы управления гидроресурсами. Основные меры предусмотрены Концепцией развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы и Комплексным планом развития водной отрасли на 2024–2028 годы. Планы охватывают всю водохозяйственную инфраструктуру, помимо водохранилищ включая капитальный ремонт 14,5 тыс. км каналов и цифровизацию не менее 3,5 тыс. км оросительных сетей. Параллельно намечено освоение водосберегающих технологий, совершенствование методики прогнозирования паводков и засух, упрочение кадровой и научной базы отрасли. За почти годовой период работы над задачами, содержащимися в Послании, достигнуты значимые результаты: расширены площади применения водосберегающих технологий, реконструированы водохранилища и каналы, начато строительство новых гидротехнических объектов, увеличены объемы очистки ирригационной сети, укреплен кадровый потенциал и привлечено дополнительное финансирование. Подробнее об итогах исполнения поручений Президента в водной сфере – в нынешнем обзоре пресс-службы Премьер-министра. Новый Водный кодекс – новые правила Как известно, в 2025 году вступил в силу новый Водный кодекс, ужесточивший контроль над использованием гидроресурсов и правила их охраны. Также в кодифицированном законе законодательно было закреплено понятие «водная безопасность», касающееся защиты населения и экономики от дефицита и загрязнения воды, а также национальных интересов в сфере трансграничных вод. Для сохранения экосистем введено понятие «экологический сток» – минимальный объем воды, необходимый для устойчивого состояния рек, озер и морей. Усилена охрана малых рек, озер, водно-болотных угодий и ледников. До 10 июня 2027 года местные исполнительные органы согласно закону обязаны определить водоохранные зоны и полосы на поверхностных водных объектах в населенных пунктах. Водный кодекс предусматривает разработку Генерального и бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов. Они будут формироваться с учетом прогнозов обеспеченности водой и определять приоритеты, основные меры и потребности отрасли, которые затем будут учтены государственным и региональным планированием. В 2026 году завершается разработка восьми бассейновых планов. Они станут основой Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами, а предусмотренные мероприятия включены в планы развития регионов. Новым Водным кодексом также обновляются требования к крупным водопользователям. Промышленные предприятия и теплопроизводящие организации отныне должны разработать пятилетние планы перехода на повторное и оборотное водоснабжение, модернизировать действующие системы с применением современных технологий. Уже подготовлено 168 подобных планов, проведена инвентаризация крупных индустриальных объектов водопотребления. Безопасность ГТС и сберегающие технологии Отдельный блок кодекса посвящен безопасности гидротехнических сооружений (ГТС). Бассейновые инспекции получили расширенные контрольные полномочия и право оперативно реагировать на нарушения, в том числе связанные с незаконным оборотом воды. Одновременно ужесточена административная ответственность за нарушения водного законодательства. Как известно, главный резерв водосбережения сосредоточен в сельском хозяйстве, на которое приходится около 60% общего водопотребления. С целью ускорения перехода на современные сберегающие системы орошения полномочия по субсидированию подачи поливной воды и возмещению части затрат на водосберегающие технологии сосредоточены в отраслевом Министерстве водных ресурсов и ирригации. В 2024 году такими технологиями дополнительно было охвачено 153 тыс. га, в 2025-м – еще 154 тыс. га. Среднегодовой прирост достиг 150 тыс. га против 30–35 тыс. га в прежние годы. По итогам 2025 года общая площадь применения водосберегающих технологий составила 543,5 тыс. га, что позволило сэкономить около 874 млн кубометров воды. К 2030 году данный показатель планируется довести до 1,3 млн га, а экономию – примерно до 2,2 млрд кубометров поливной воды. Финансирование водосберегающих технологий на 2026–2028 годы увеличено более чем четырехкратно – до 228 млрд тенге против 55,5 млрд в 2023–2025 годах. Для аграриев возмещение затрат повышено до 80%. Это расширит применение современных систем орошения и позволит дополнительно сократить потери воды. В рамках борьбы с незаконным водопользованием совместно с Генеральной прокуратурой осуществляется дорожная карта по искоренению черного рынка воды. Она предусматривает аудит водных ресурсов, определение зон риска, проверку расходов на водохозяйственную инфраструктуру и антикоррупционные меры. О нарушениях можно анонимно сообщить через telegram-бот «Стоп – черный рынок воды!». За 2025–2026 годы проведено более тысячи проверок, сумма штрафов превысила 316 млн тенге. Космический мониторинг дополнительно выявил 472 нарушения, по которым наложено штрафов более чем на 206 млн тенге. В перечне крупных проектов К 2030 году в республике планируется модернизировать 14,5 тыс. км оросительных каналов, увеличив долю сетей, облицованных бетоном, с 18%, или более 8 тыс. км, до 50%, или 14,5 тыс. км. Что, по мнению специалистов, вдвое позволит сократить потери воды при транспортировке и повысить надежность орошения. За 2024–2025 годы реконструировано и модернизировано свыше 1,4 тыс. км каналов. Еще 22 проекта осуществлены в сфере питьевого водоснабжения – ими был охвачен 321 населенный пункт с населением до 945 тыс. человек. Сегодня работы продолжаются на участках каналов суммарной протяженностью более чем в 4,6 тыс. км. В 2026 году планируется ввести 962 км, что улучшит обеспечение поливной водой до 200 тыс. га орошаемых земель. Одновременно растут объемы механической очистки: с 678 км в 2023 году до более 1,1 тыс. км – в 2024-м и свыше 1,8 тыс. км – в 2025-м. За последние два года средний объем очищенных каналов превышал 1,5 тыс. км ежегодно. В 2025 году началась масштабная реконструкция и модернизация канала им. Каныша Сатпаева, который имеет стратегическое значение для водообеспечения Центрального Казахстана, включая Астану. В перечне следующих крупных проектов – модернизация Большого Алматинского канала (БАК) им. Д. Кунаева. Реконструкция пройдет в три этапа и позволит обеспечить орошение 33,3 тыс. га сельхозземель. Еще 12 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения улучшат доступ к питьевой воде для 142 сельских населенных пунктов, где проживают около 540 тыс. человек. За счет средств первого транша займа Исламского банка развития готовятся к осуществлению проекты строительства трех водохранилищ – Акмола в Жамбылской области, Караузяк в Кызылординской и Большой Узень в Западно-Казахстанской областях. Параллельно предусмотрена реконструкция водохранилища Коксарай в Туркестанской области. Всего же Комплексным планом развития водной отрасли на 2024–2028 годы предусмотрено строительство 42 новых и реконструкция 37 действующих водохранилищ. За 2024–2025 годы уже обновлено пять подобного рода искусственных водоемов в Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Абайской областях и области Жетысу. В Туркестанской области продолжаются работы по созданию водохранилищ Каракуыс и Байдибек Ата. Их ввод в 2026 году позволит дополнительно аккумулировать около 69 млн кубометров воды. Правовая база водной дипломатии По трансграничным водам Казахстаном сформирована правовая база совместного водопользования со всеми сопредельными государствами, выстроена работа двусторонних комиссий. С Узбекистаном подписано Соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Согласованные режимы работы водохранилищ на Сырдарье сегодня позволяют поддерживать стабильный приток в Северное Аральское море даже в маловодные периоды. В результате его объем вырос с 18,4 – в 2023 году до 23,5 кубических километра – в году минувшем. В озеро Балхаш за последние два года также поступило около 30 кубокилометров воды, что позволило стабилизировать уровень водоема. При поддержке Французского агентства развития готовится мастер-план сохранения экосистемы до 2040 года. Третий год подряд обеспечивается 100-процентное наполнение Капшагайского водохранилища. Суммарный приток в Бухтарминское водохранилище за 2024–2025 годы составил 58,6 млрд кубометров, что обеспечило восстановление его наполнения и устойчивое регулирование стока Иртыша. От образовательных программ к повседневной практике Водосбережение постепенно становится частью образовательной и повседневной практики. В рамках проекта «Экономь воду – сохраняй будущее» открытые уроки и экочасы уже охватили более 3,3 млн школьников – около 80% учащихся республики, а также свыше 35 тыс. студентов. Мероприятия прошли более чем в 2,5 тыс. школ, свыше 100 колледжах и 19 университетах. В рамках национальной инициативы «Таза Қазақстан» продолжается акция «Мөлдір бұлақ». В 2025–2026 годах она распространилась на все регионы страны: в ее рамках было благоустроено 94 родника и 62 водных объекта, участие в этих зеленых субботниках приняли более 24 тыс. человек, собрано около 300 тонн мусора. В рамках акции также создано первое волонтерское движение водной отрасли «Болашақтың қайнары». Инициатива началась со студентов Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации в Таразе и сегодня представлена уже в других регионах. В 2026 году представители водной отрасли впервые приняли участие в Августовской конференции педагогов, где представили подходы к включению принципов водосбережения в образовательный и воспитательный процесс. Для школ разработан методический ресурс «Су сандығы» с учебными материалами по водосбережению. Сборник подготовлен Информационно-аналитическим центром водных ресурсов совместно с Французским агентством развития, ЮНИСЕФ и Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала. Отрасль переходит в IT-формат Цифровизация водного хозяйства строится вокруг Национальной информационной системы водных ресурсов, объединяющей в единую базу данные о водных объектах, инфраструктуре, водопользователях и подземных водах. В системе уже оцифрованы сведения по более чем 23 тыс. водных объектов, включая 17 748 рек, 3 148 озер и 1 109 гидротехнических сооружений. Зарегистрировано около трех тысяч организаций и свыше четырех тысяч пользователей, сформировано примерно девять тысяч цифровых паспортов объектов. Системой принято более 2,2 тыс. отчетов первичного учета вод и свыше 1,3 тыс. отчетов 2-ТП. В цифровой формат – от подачи заявки до оплаты поливной воды – перевело работу с аграриями РГП «Казводхоз». С начала нынешнего года через биллинговую систему заключено более 26,8 тыс. договоров на подачу поливной влаги. Следующий этап – цифровизация работы с крупными промышленными и коммунальными потребителями и внедрение раннего прогнозирования водопотребления для более точного планирования подачи воды. Совместно с ПРООН тестируется немецкая система TALSIM-NG, которая способна прогнозировать речной сток, приток воды в водохранилища, паводковые и маловодные сценарии. Сегодня она охватывает восемь крупнейших речных бассейнов республики. Система интегрирована с программой Tasqyn Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, где данные используются для оценки паводковых рисков и принятия оперативных решений. Автоматизация охватывает и ирригационные сети. В южных регионах работы начаты на 103 оросительных каналах протяженностью в 857 км, обеспечивающих орошение 65 тыс. га. Еще 270 реконструированных каналов общей протяженностью 1 184 км переводятся на автоматизированное управление. Дополнительно разрабатываются 264 проекта реконструкции с внедрением современных систем водного учета, которые позволят сократить потери и повысить точность распределения воды. Наконец, по поручению Главы государства при Министерстве водных ресурсов и ирригации воссоздана национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология». Сейчас ее специалисты заняты инвентаризацией родников и формированием единой базы данных: по архивным материалам уже внесено более 2,7 тыс. родников, дополнительно определено 711 потенциальных источников. Для объединения сведений о поверхностных и подземных водах развернута информационная система Water Base. Ее данные послужат основой для разработки Концепции комплексного использования и управления подземными водами на 2027–2040 годы. Документ призван определить подходы к их освоению и экономному использованию при водоснабжении населенных пунктов и отраслей экономики. #Правительство #поручения президента #модернизация водной инфраструктуры