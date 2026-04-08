Этой осенью в Казахстане пройдет Astana AI Film Festival (AAIFF 2026) — один из первых международных фестивалей фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Фестиваль объединит авторов, digital-креаторов, экспертов, инвесторов и представителей технологических компаний. Он станет площадкой для проектов на стыке кино и AI-технологий.

Ключевым событием станет международный конкурс короткометражных фильмов с призовым фондом $1 млн. Фестиваль ориентирован на привлечение участников из разных стран.

В программе также запланирована конференция по AI-контенту, питчи для авторов и продюсеров, показы и обсуждения с участием экспертов.

Astana AI Film Festival охватывает весь процесс создания контента и кино. Особое внимание будет уделено новым форматам, включая гибридные проекты.

Ожидается, что фестиваль станет площадкой для обмена опытом и развития новых направлений в индустрии контента.

Дополнительная информация о программе и условиях участия будет опубликована на официальном сайте фестиваля.