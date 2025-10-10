фото предоставлено организаторами

Премьерой этой ленты открылся Almaty Series Festival – первый в Казахстане и Центральной Азии фестиваль сериалов, прошедший в рамках 10-го МКФ Baiqonur. Картина снята в жанре хоррор по заказу стриминговой платформы Freedom Media для показа в онлайн-кинотеатре. В основу сюжета нового фильма самого плодовитого кинорежиссера Казахстана (начиная с 2010 года снял порядка 20 картин) лег­ли казахские легенды и мифы о злых духах-сущностях, вторгающихся в мир людей. Главный герой – следователь Биржан (Куантай Абдимади) – приезжает в отдаленный аул Каратас, чтобы расследовать жуткие происшествия в местном роддоме – все новорожденные младенцы умирают. Встретившись с главврачом (Азиз Бейшеналиев), следователь понимает, что дело будет не из простых. Это не только коррупция, ранняя подростковая беременность, слишком много здесь оказалось вещей, о которых не пишется ни в истории болезни, ни в полицейских протоколах. Все это связано с чем-то странным, когда грань между мирами, реальным и потусторонним, будто стирается. Впору сойти с ума, но появляется неожиданная союзница – гадалка Сара (Анна Старченко), знаток по аномальным сверхъестественным явлениям...

Премьера картины прошла при полных залах кинотеатра «Арман», после чего состоялся оживленный диалог между зрителями и съемочной группой.

Говоря о том, какие еще персонажи из казахской мифологии, кроме албас­ты, задействованы в сериале, Адильхан Ержанов сделал небольшой спойлер.

– Мне очень нравится такой персонаж, как жезтырнақ, а также уббе и оборотень-қасқыр, но они будут в других сериях, – сообщил режиссер.

Зрителей также интересовал вопрос: и все же насколько уместно название «Казахские страшные сказки», если казахскости в первых трех сериях, за исключением вскользь бросаемых фраз на казахском, почти не прослеживается?

– Мне так не кажется, – сказал Адильхан Ержанов. – Зритель из Парижа, которому показывали «Казахские страшные сказки» (фестиваль L’Étrange Festival, посвященный мистике, хоррорам и необычным историям, прошел в сентябре 2025 года), буквально влюбился в мифологию казахов. Когда я задумывал название еще на стадии подачи на Freedom Media, оно для меня было принципиально важным, потому что казахский ритейл звучит на зарубежных фестивалях как бренд, это привлекает кинофилов к такому фольклорному явлению. Они гуглят, ищут и все больше и больше погружаются в контекст нашей мифологии. Но даже если здесь мало казахской стихии, фильм, произведенный в Казахстане на основе фольклора с казахскими актерами, это все же лучше, чем если бы этого не было.

Так же как и основная мистическая, в картине показана очень тонко (на грани, но без перегибов) полицейская тема. Особый интерес вызвал образ обыденно занимающегося пытками начальника полиции аула Каратас с заблюренным лицом – вместо него зритель видит таинственное пятно. Представитель право­обладателя картины – компании Freedom Media несколько туманно (есть мнение, что это, возможно, маркетинговый ход) объяснил это «большим общественным резонансом, который вызвал поступок одного из актеров».

– Наша компания придерживается политики нулевой терпимости к насилию, поэтому нами было принято решение не поддерживать популярность людей, позволяющих себе подобные вещи, – сказал Тимур Баиров. – Однако мы не могли положить сериал на полку. Это труд большой команды прекрасных людей, вложивших в него душу, время и силы, поэтому для нас было важно сделать так, чтобы эта премьера состоялась и сериал вышел на нашей платформе.

– К моему удивлению, почти каждый второй актер имел опыт работы в полиции, и у меня нет недостатка в консультантах по этой теме, – сказал режиссер. – Сложнее было с мистикой. Все мои знакомые сталкивались с какими-то ее проявлениями, но я сам никогда не видел призраков. Думаю, что все мистическое – это на самом деле очень рациональное. Через мистику я рассказываю о страхах и фобиях, которые есть внутри у каждого человека. Задумав эту тему, мы пробовали делать ресерч по каким-то городским страшилкам, искать материал в книгах культуролога Зиры Наурызбаевой и близких нам тюркских народов. Я даже дошел до того, что изу­чал фольклор республики Саха. Но в итоге самыми рабочими и интересными для меня оказались рассказы матери. Ее детство прошло в одном из аулов Тургая, где не было недостатков в страшных историях. Это и лошади с заплетенными косичками, и то, что ночью нельзя подходить к воде, показывать пальцем на луну, бежать в сторону кладбища и так далее. Это был не теоретический фольклор, а самый что ни на есть эмпирический, то есть из жизни. И когда мама вспоминала истории из своего детства, я все это впитывал очень серьезно.

Когда мы приступили к разработке образов монстров, для меня самым главным было соединение абсолютно реальных криминальных историй с жанром фэнтези. Соответственно, монстры должны были быть не страшными, а как дикие звери, которые опасны, но не вызывают мистического ужаса. Словом, мы хотели, чтобы они были живые, физиологичные, настоящие и, если можно так сказать, аутентичные, без никакого CGI (компьютерной графики).

Началу каждой серии предшествует цитата – размышления писателей и мыс­лителей-философов на тему чудовищ. И почти все они, по словам режиссера, сходились в том, что монстры и чудовища – это мы, живые люди. Одна из таких цитат: «Тому, кто сражается с монстрами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя» (Фридрих Ницше).

По всеобщему мнению зрителей, которые увидели первые три серии «Казахских страшных сказок» во время фестиваля, в картине все взаимосвязано – сама история, динамичный ритм, изображение и актерская игра. Ее премьера стала тем самым случаем, когда зритель с нетерпением ждет продолжения. В следующих сериях будут играть такие яркие актеры, как Еркен Губашев, Асель Калиева, Данияр Алшинов, Санжар Мади и Айбар Салы.

Что касается выхода «Казахских страшных сказок» к массовому зрителю, то, по словам представителя Freedom Media, их эксклюзивный показ в онлайн-кинотеатре компании начнется очень скоро.

– Еще до наступления зимы, – пообещал Тимур Баиров. – Следите за анонсами, они появятся в ближайшее время.

Напомним, «Казахские страшные сказки» – это вторая работа Адильхана Ержанова для онлайн-кинотеатров. В 2022 году он снял мини-сериал «Замерз­шие» для российской стриминговой платформы «Кинопоиск HD».

– Так как практически 90 процентов фильмов этого режиссера попадают на фестивали класса А, то сегодня многие спонсоры и продюсерские компании обращаются к Адильхану Ержанову, чтобы снять с ним совместный проект, – говорит продюсер Серик Абишев. – В его фильмах сейчас заняты актеры первого ряда. Всем хочется повторить успех коллег, которые, снимаясь в его картинах, попадали на красные дорожки Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, хотя поначалу в картинах Адильхана играли те, кто был рядом, – просто друзья и знакомые. Работать с ним – это как пройти интенсив по актерскому мастерству. Примитивная роль – это не про него. Являясь автором сценариев своих фильмов, он придумывает сложные и интересные образы. Поэтому те актеры, которые хотят развивать свое мастерство, перейти новый рубеж, с удовольствием работают с ним.