Выход на большой экран – это, как считают создатели картины, возможность не только поделиться личной историей, но и показать, что документальное кино тоже может найти своего зрителя. Фильм снят по заказу Министерства культуры и информации и Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК).

– Для нас важно не количество сеансов, а их качество, чтобы залы были полными и каждый показ стал событием для зрителей, – отметила продюсер картины Еркежан Максут. – То, что в Алматы и Астане в первый день показа на вечерний сеанс все билеты были распроданы – лучшее подтверждение того, что мы с Акжолом-би Сарсембаевым выбрали как продюсеры верную стратегию.

Фильм Алины Мустафиной, выстроенный в формате дорожного путешествия (роуд-муви), обращен к сохранению семейной памяти, поиску корней, идентичности и преемственности поколений. «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» – это очень личный рассказ о трех поколениях казахстанок – бабушки, дочери и внучки (сама режиссер), которые отправляются в Польшу к месту захоронения отца, деда и прадеда, погибшего там в годы Второй мировой войны...

История картины началась с того дня, когда будущему режиссеру однажды попала в руки вырезка из советской газеты с интервью ее бабушки Лябибы – прораба, которая построила пол-Алматы. Она рассказывала, что ей было всего шесть лет, когда пришла похоронка на отца. Вместе с ней осиротевшим детям почтальон принес... пряники. Это была роскошь, которую они видели только по праздникам. Маленькая голодная девочка, увидев их, выбежала на улицу с радостными криками: «Ура! Ура! Мой папа умер, нам привезли пряники!» Бабушка будущего режиссера говорила в том интервью, что это была первая смерть в ее маленькой жизни. Потом она всю жизнь корила себя за ту детскую радость. Эта вина стала ее внутренним крестом, незавершенным разговором с отцом. В конце того интервью была пронзительная фраза: «Вот дети вырастут, окончат школу, и мы поедем в Польшу, чтобы поклониться могиле моего отца, их деда».

Бабушке Лябибе исполнилось уже 85 лет, когда ее внучка Алина решила осуществить эту мечту. Но не просто поехать и найти могилу прадеда, а прожить этот путь вместе с бабушкой и мамой (дочерью бабушки). Так родился документальный фильм-путешествие о дороге к отцу, деду и прадеду длиною в жизнь.

Об Алине Мустафиной известно, что она получила журналистское и режиссерское образование в Казахстане, ОАЭ, Испании и Катаре. Ее книга «Как уехать в Дубай и остаться там» стала бестселлером 2021 года в жанре нон-фикшн. Ее предыдущая картина – короткометражная лента «Андер» – отмечена наградой в номинации «Лучший документальный фильм» на кинофестивале Ajyal Film Festival в Дохе (Катар).

Известно, что на картину «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» она долго не могла найти продюсера.

– До съемок этой картины я не знала Алину лично, хотя много слышала о ней, – рассказывает Еркежан Максут. – Но о самом фильме и о том, что на свой проект, находящийся на стадии девелопмента, она ищет продюсера, я узнала на странице в соцсети известного продюсера Юлии Ким. Когда созвонилась с Алиной и познакомилась, то в главной героине – бабушке – я неожиданно увидела свою маму. Она родила меня поздно, в 42 года, и я почувствовала близость и почти родственную сопричастность к этой истории. Но было одно «но»: я была уверена, что такие картины должны сниматься внутри семьи и для семьи (уж слишком она было личной), поэтому я поначалу не взялась за нее. На этом этапе мы с Алиной на какое-то время потеряли связь. Другие продюсеры тоже, наверное, думали так же, как и я, потому что поиски продолжались. Но когда ГЦПНК объявил прием заявок на участие в конкурсном отборе кинопроектов, я все-таки решила рискнуть. Мы с Алиной успешно выступили на питчинге, получили грант и начали формировать команду. Продюсерский опыт у меня был небольшой, а режиссер полнометражной документальной картины – начинающий, и я понимала, что нам нужно усилить ее сильными профессионалами. К проекту присоединились оператор-постановщик, лауреат BAFTA – главной в Великобритании премии в сфере кино и телевидения Алексей Лагин, звукорежиссеры из Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев и Александр Жижов.

Съемки начались в Алматы, позже они были продолжены в Татарстане, откуда родом бабушка режиссера, и Польше. На стадии постпродакшн мы вновь усилили проект опытными профессионалами – режиссерами монтажа и специалистами по фотокоррекции. Было создано много версий монтажа, так как режиссер искала точную, максимально соответствующую ее видению интонации фильма. И уже в начале 2024 года мы представили проект на Евро­пейском кинорынке в рамках Берлинского кинофестиваля. С того кинофорума наша фестивальная история стала набирать обороты. Алина Мустафина как продюсер по продвижению активно подавала картину на участие в международных программах. В 2024 году у нас состоялась мировая премьера фильма на меж­дународном кинофестивале в Пусане (Южная Корея).

Так началась и продолжается наша история о риске, доверии и большой внутренней работе. Наш фильм объездил множество стран, получил много международных наград, и то, что теперь, спустя четыре года с того дня, как мы участвовали в питчинге, фильм наконец вышел в прокат на родине в Казахстане, было осознанным продюсерским решением. Если говорить откровенно, то в Казахстане совсем немного авторских проектов доходили до кинотеатрального релиза и проката. Я лично помню только картины Каната Бейсекее­ва и Кати Суворовой. Но это, во-первых, были независимые проекты, во-вторых, их снимали не новички в кино. В нашем случае сам факт выхода в прокат дебютной полнометражной картины талантливого режиссера – это огромное достижение.