Фото пресс-службы управления образования

На первом республиканском фестивале «Дети Казахстана в безграничном мире!», организованном республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования Министерства просвещения, школьница из Сандыктауского района завоевала первое место, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования

Фестиваль, направленный на поддержку и продвижение детского документального кино, развитие творческих способностей детей, проведен в дистационном формате. В творческом мероприятии приняло участие 140 участников из всех регионов страны.

В заключительном этапе конкурсантов от Акмолинской области приняли участие 7 школьников, но именно Арине Ким удалось покорить жюри своей проникновенной работой. Ее документальный фильм не только отразил важную тему детства, но и, по мнению жюри, продемонстрировал уровень режиссерского взгляда и искреннее стремление к творческому самовыражению.