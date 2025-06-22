Кинолог Нацгвардии МВД РК спас мужчину на мосту в Астане

Военное дело
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Военнослужащий воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК ефрейтор Достык Жаксылык предотвратил трагедию и спас жизнь молодому человеку, который пытался спрыгнуть с моста в столице

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Инцидент произошёл в ночь на 21 июня около 00:30 на мосту «Водопад», расположенном по улице Коктал. В экстренные службы поступило сообщение о том, что мужчина 1996 года рождения стоит за перилами моста и, по всей видимости, намерен совершить прыжок в воду. Предварительно установлено, что он находился в тяжёлом эмоциональном состоянии.

До прибытия полиции трагедии удалось избежать благодаря решительным действиям ефрейтора Д. Жаксылыка, который в это время возвращался домой после службы. Обнаружив человека, находящегося в критическом положении, он незамедлительно вступил в диалог, стараясь отвлечь от рокового шага.

«Сначала подумал, что кто-то просто вышел подышать воздухом, - говорит ефрейтор. - Но подойдя ближе, понял: человек явно не в себе. Он стоял за перилами, держась одной рукой. Медлить было нельзя. В такие моменты не думаешь - просто действуешь».

Проявив выдержку и хладнокровие, военнослужащий завёл с мужчиной диалог, стараясь успокоить его. К ситуации подключился также случайный прохожий, и совместными усилиями они перетянули мужчину обратно через перила, не допустив опасной ситуации.

Спасённому незамедлительно была оказана медицинская и психологическая помощь. В настоящее время он находится под наблюдением специалистов.

#спасение #Нацгвардия

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