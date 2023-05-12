Китай играет очень важную роль во внешней политике Казахстана – Токаев

Президент, Международное сотрудничество
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Как отметил президент, Казахстан и Китай достигли отличных результатов в сфере экономического сотрудничества, но надо двигаться дальше - нужны новые соглашения, новые сделки.

Фото пресс-службы президента РК

В эфире китайского телеканала CCTV показали интервью с Касым-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана ответил на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

- Касым-Жомарт Кемелевич, Вы неоднократно говорили, что хотите построить новый Казахстан, в центре которого будет справедливость по отношению ко всем. Как бы Вы резюмировали свою философию управления, куда Вы хотите привести Казахстан?

- Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на евразийском континенте. Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Убежден, что будущее Казахстана должно быть светлым. Именно поэтому я прилагаю все свои усилия для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой.

Казахстан добьется успеха в проведении такого рода внешней политики. Наша историческая судьба – быть миролюбивыми, извлекать выгоду из дружественных отношений со всеми странами. Прежде всего, с нашими ближайшими соседями, где Китай играет чрезвычайно важную роль.

- Давайте поговорим о китайско-казахстанских отношениях. Обе стороны охарактеризовали эти отношения как постоянное, всеобъемлющее стратегическое партнерство. Это очень уникальный случай во внешней политике Китая. На самом деле, я узнал, что Вы лично внесли вклад в формирование этого термина. Можете ли Вы рассказать нам, что за этим стоит, и как бы Вы позиционировали Китай в текущей внешней политике Казахстана?

- Китай играет очень важную роль в нашей внешней политике. В сентябре 2019 года я посетил Китай с государственным визитом. У нас были прекрасные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Мы договорились проводить взаимовыгодную политику сближения наших народов. Это означает, что мы должны продвигать стратегическое партнерство, вечную дружбу между обеими странами. Я думаю, что это в значительной степени отвечает интересам, долгосрочным интересам казахского народа, и я твердо привержен этой политике. И, конечно, у нас нет никаких сомнений в важности стратегического партнерства с нашим ближайшим соседом – Китаем.

- Каков будет Ваш ответ на некоторые комментарии, в которых говорится, что Китай и Центральная Азия сближаются друг с другом? Тем, кто обеспокоен этой усиливающейся близостью в этом геополитическом балансе.

- Никаких подозрений по этому поводу быть не должно, потому что наши намерения вполне открытые, искренние. Факт в том, что Китай занимает второе место в мире по объему своей экономики, поэтому мы должны признать роль Китая, и нам нужно построить очень хорошие отношения с вашей страной.

- Как Вы намерены продвигать двусторонние экономические отношения в будущем?

- Мы достигли отличных результатов в сфере экономического сотрудничества, но нам нужно двигаться дальше. Вот почему я с надеждой смотрю на свой предстоящий визит в город Сиань, который является колыбелью китайской цивилизации. Считаю, что нам нужны новые соглашения, новые сделки, потому что мы не должны просто стоять на месте и ждать каких-то результатов. Мы должны приложить усилия для продвижения наших экономических связей в этом сложном мире. Я твердо привержен развитию сотрудничества и дружеских связей между молодежью обеих стран. Молодое поколение должно больше знать друг о друге.

- В январе прошлого года по видеосвязи состоялся саммит между лидерами Китая и стран Центральной Азии. Затем, в феврале, Вы вместе с четырьмя другими лидерами центрально-азиатских государств присутствовали на открытии Зимних Олимпийских игр в Пекине. В мае этого года состоится саммит Китай – Центральная Азия. Считаете ли Вы, что Китай и Центральная Азия сближаются друг с другом не только экономически, но и стратегически, и, в частности, каковы Ваши ожидания от предстоящего саммита, первого в своем роде?

- Мои ожидания от предстоящего саммита, который состоится в Сиане, очень высоки. Китай играет все более важную роль в нашей части мира, в Центральной Азии, и это вполне естественно. Я думаю, что все мои коллеги в Центральной Азии согласились бы со мной в том, что мы извлекаем выгоду от наших отношений с Китаем. И мы будем делать все возможное, чтобы продвигать такого рода сотрудничество.

- Хотелось бы поговорить о Тайване, сегодня это острый вопрос. Совсем недавно Вы сказали, и неоднократно говорили, что очень важно поддерживать территориальную целостность любого государства. Вы также отвергали идею независимости Тайваня. Не могли бы Вы рассказать подробнее об этом?

- Мы считаем, что это вопрос, который должен быть абсолютно ясен всем в мире. Не должно быть «два Китая». Тайвань – это часть Китая. Принцип территориальной целостности всех государств закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций, который необходимо соблюдать. И этот принцип также был заложен в декларации и в Уставе Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому вновь подчеркну, для нас это абсолютно ясно: Тайвань – это часть Китая. И у нас нет никаких сомнений по этому поводу.

- Еще одной очень важной региональной организацией, которая приобретает глобальное значение, является Шанхайская организация сотрудничества. И в этом году Казахстан примет председательство в ШОС. Как Вы оцениваете ее роль в меняющемся геополитическом ландшафте и что, по Вашему мнению, председательство Казахстана может привнести в эту организацию?

- Шанхайская организация сотрудничества зарекомендовала себя как весьма многообещающая и влиятельная организация. И Китай с самого начала оказывал большую поддержку ШОС. Эта организация начала свою деятельность в Шанхае в 1996 году. Будучи тогда министром иностранных дел Казахстана, я принимал участие в церемонии ее запуска. И я горд тем, что с самого начала был вовлечен в деятельность Шанхайской организации сотрудничества.

Безусловно, Казахстан, как будущий председатель и принимающая страна саммита этой организации, сделает все возможное для того, чтобы увеличить потенциал ШОС. Эта организация, как я уже сказал, пользуется широкой известностью и влиянием в современном мире.

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