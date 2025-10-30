Китай намерен к 2030 году совершить пилотируемую посадку на Луну

Китай придерживается цели высадки космонавтов на Луну до 2030 года, наметив насыщенный график разработок и испытаний в рамках программы лунных пилотируемых полетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В числе важнейших предстоящих испытаний - комплексные испытания посадочного модуля "Ланьюэ", тепловые испытания и испытания на выход из максимального динамического давления для пилотируемого космического корабля "Мэнчжоу", а также полеты на малых высотах и контрольно-проверочные полеты ракеты-носителя "Чанчжэн-10", сообщило в четверг Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

Официальный представитель CMSA Чжан Цзинбо заявил на пресс-конференции, что публичная кампания по сбору логотипов, намеченная на следующий год, коснется и миссии космического корабля "Мэнчжоу-1" наряду с миссиями на китайскую космическую станцию. "Мэнчжоу-1" в основном предназначен для лунных миссий, а также для оказания поддержки работе космической станции на околоземной орбите.

Как отметил Чжан Цзинбо, все работы по разработке и построению в рамках пилотируемой лунной миссии идут согласно установленным графикам. Завершено протипирование ключевого летного оборудования, включая ракету-носитель "Чанчжэн-10", космический корабль "Мэнчжоу", посадочный модуль "Ланьюэ", лунный скафандр "Ванъюй" и пилотируемый луноход "Таньсо".

Кроме того, в отношении научных исследований и практического применения завершилось проектирование полезной нагрузки, а работа над наземной инфраструктурой, включая стартовую площадку, сеть слежения и площадку приземления, идет ускоренными темпами, сообщил официальный представитель.

В этом году состоялась серия успешных испытаний, в том числе испытания двигательной установки второй ступени ракеты-носителя "Чанчжэн-10" и огневые испытания жесткозакрепленной ракеты, испытание системы покидания космического корабля "Мэнчжоу" на нулевой высоте и комплексные испытания для проверки взлетно-посадочных характеристик посадочного модуля "Ланьюэ".

Чжан Цзинбо в то же время отметил, что многие новые технологии все еще нуждаются в проверке и подтверждении пригодности для применения, объем предстоящей работы огромен, особенно если учесть высокие стандарты качества и жесткие сроки проведения летных испытаний.

