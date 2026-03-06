По данным рейтинга на январь, в списке указаны 726 новых участников, 318 из них - граждане Китая

В обновленном рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров Global Rich List 2026 на первой позиции расположился Китай, опередив США, следует из доклада китайской исследовательской организации Hurun Research Institute («Хужунь»), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

«Хужунь» утверждает, что общее количество долларовых миллиардеров в мире впервые превысило порог в 4 тыс. и достигло 4 020 человек. В Китае насчитывается 1 110 миллиардеров, что на 287 больше к предыдущему году. На второй позиции США, где их 1 000 (+130). Третье место у Индии — 308 человек (+24). За ними следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия заняла седьмую строчку рейтинга — 105 миллиардеров (+10). В десятку также вошли Австралия, Сингапур и Канада.

Самым богатым человеком на планете шестой год подряд остается американский миллиардер Илон Маск. Его состояние составило $792 млрд.

В списке компаний-миллиардеров 114 представляют сферу разработки искусственного интеллекта. 46 из них вошли в рейтинг впервые, что делает ИИ крупнейшим источником создания новых миллиардеров, отмечает «Хужунь».