Маск стал первым человеком в истории с состоянием около 900 млрд долларов

Lifestyle
107
Айман Аманжолова
корреспондент

Илон значительно опережает остальных лидеров рейтинга миллиардеров. На втором месте — сооснователь Google Ларри Пейдж с $281 млрд, так что обоих разделяют $578 млрд

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Бизнесмен Илон Маск стал первым в истории, чье состояние превысило 850 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Это произошло после того, как ракетная корпорация Маска SpaceX приобрела его же компанию xAI. По оценке Forbes, сделка увеличила состояние бизнесмена на $84 млрд, в результате чего оно достигло рекордных $852 млрд.

До сделки Маск владел примерно 42% акций SpaceX и около 49% акций xAI. После слияния, в результате которого SpaceX была оценена в $1 трлн, а xAI — в $250 млрд, по оценкам Forbes, Маск теперь владеет 43% акций объединенной компании стоимостью $542 млрд. Таким образом, SpaceX считается самым ценным активом миллиардера, отмечает издание. Ему также принадлежат 12% акций Tesla стоимостью $178 млрд и опционы на акции компании на сумму еще $124 млрд.

За последние несколько месяцев состояние Маска трижды достигало подобных отметок: в октябре он стал первым, чье состояние достигло $500 млрд, после отставки из DOGE и резкого роста акций Tesla. Затем, 15 декабря, — первым обладателем $600 млрд, а немногим более месяца назад, 20 декабря, преодолел планку $700 млрд.

Как пишет The Economist, «мегаслияние» компаний Маска не имеет особого экономического смысла. Заявленная цель сделки состоит в сотрудничестве в запуске в космос центров обработки данных. Однако вывод дата-центров на орбиту сопряжен с многочисленными инженерными трудностями: в частности, неясно, сможет ли оборудование выдержать многократное воздействие космических лучей.

Кроме того, встает вопрос стоимости. Хотя SpaceX способна запускать объекты в космос за гораздо меньшие деньги, чем любой конкурент, это все равно недешево, указывает издание. Чтобы выдержать конкуренцию с другими компаниями, такими как Anthropic и OpenAI, xAI также должна срочно обеспечить себе дополнительные вычислительные мощности.

Другой причиной объединения Economist называет финансовую. xAI, как и ее конкуренты, — «настоящий мусорный завод» и тратит почти $1 млрд в месяц. Доход от чат-бота Grok остается небольшим, а соцсеть X, которую xAI приобрела в прошлом году, не получает достаточного дохода от абонентской платы и рекламы для финансирования лаборатории искусственного интеллекта. Кроме того, компания по-прежнему обременена долгом в размере около $12 млрд, образовавшимся после приобретения Маском соцсети Twitter (теперь X) в 2022 году. Издание полагает, что бизнесмен таким образом хочет использовать SpaceX для субсидирования xAI.

Слияние также может повлечь за собой финансовый риск для SpaceX на фоне расследования ЕС и Великобритании в отношении X. Евросоюз может оштрафовать компанию в размере до 6% от ее глобальной выручки, а Великобритания — до 10%.

 

 

#рейтинг #рекорд #миллиардер #Илон Маск

Популярное

Все
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Подписан меморандум о создании нового производства
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Две медали завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
В АФМ сделали заявление по делу блогеров Жанабыловых
Депутаты поддержали проект новой Конституции
Не временная кампания, а современная идеология
На этапе кардинальных преобразований
Признание мудрого руководства
Председатель ФПРК: «Новая Конституция – закон, в котором ценность человека выше системы»
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
В Нацархиве открыли личный фонд Шерхана Муртазы
Семеро армейцев выступят за Казахстан на Зимней Олимпиаде в Италии
Общие духовные ценности объединяют народы
Приоритеты двусторонней повестки
Проверка готовности к паводкам
Отменены фиктивные решения акимов
Снова видеть!
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвесторами по-новому
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Аплодисменты, аплодисменты…
Курьеров обманывали в Уральске
Искусство, которое лечит
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Латиноамериканские фанаты спели песню Димаша Кудайбергена н…
Бросание монет в фонтан Треви стало платным
В Таиланде кошек признали важной частью экономики
Мексиканские поклонники Димаша провели благотворительные и …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]