Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Бизнесмен Илон Маск стал первым в истории, чье состояние превысило 850 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Это произошло после того, как ракетная корпорация Маска SpaceX приобрела его же компанию xAI. По оценке Forbes, сделка увеличила состояние бизнесмена на $84 млрд, в результате чего оно достигло рекордных $852 млрд.

До сделки Маск владел примерно 42% акций SpaceX и около 49% акций xAI. После слияния, в результате которого SpaceX была оценена в $1 трлн, а xAI — в $250 млрд, по оценкам Forbes, Маск теперь владеет 43% акций объединенной компании стоимостью $542 млрд. Таким образом, SpaceX считается самым ценным активом миллиардера, отмечает издание. Ему также принадлежат 12% акций Tesla стоимостью $178 млрд и опционы на акции компании на сумму еще $124 млрд.

За последние несколько месяцев состояние Маска трижды достигало подобных отметок: в октябре он стал первым, чье состояние достигло $500 млрд, после отставки из DOGE и резкого роста акций Tesla. Затем, 15 декабря, — первым обладателем $600 млрд, а немногим более месяца назад, 20 декабря, преодолел планку $700 млрд.

Как пишет The Economist, «мегаслияние» компаний Маска не имеет особого экономического смысла. Заявленная цель сделки состоит в сотрудничестве в запуске в космос центров обработки данных. Однако вывод дата-центров на орбиту сопряжен с многочисленными инженерными трудностями: в частности, неясно, сможет ли оборудование выдержать многократное воздействие космических лучей.

Кроме того, встает вопрос стоимости. Хотя SpaceX способна запускать объекты в космос за гораздо меньшие деньги, чем любой конкурент, это все равно недешево, указывает издание. Чтобы выдержать конкуренцию с другими компаниями, такими как Anthropic и OpenAI, xAI также должна срочно обеспечить себе дополнительные вычислительные мощности.

Другой причиной объединения Economist называет финансовую. xAI, как и ее конкуренты, — «настоящий мусорный завод» и тратит почти $1 млрд в месяц. Доход от чат-бота Grok остается небольшим, а соцсеть X, которую xAI приобрела в прошлом году, не получает достаточного дохода от абонентской платы и рекламы для финансирования лаборатории искусственного интеллекта. Кроме того, компания по-прежнему обременена долгом в размере около $12 млрд, образовавшимся после приобретения Маском соцсети Twitter (теперь X) в 2022 году. Издание полагает, что бизнесмен таким образом хочет использовать SpaceX для субсидирования xAI.

Слияние также может повлечь за собой финансовый риск для SpaceX на фоне расследования ЕС и Великобритании в отношении X. Евросоюз может оштрафовать компанию в размере до 6% от ее глобальной выручки, а Великобритания — до 10%.