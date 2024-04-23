Китай возобновил розыск бежавших из страны коррупционеров

За весь период операции "Охоты на лис", начатой в 2014 году, китайским правоохранительным органам удалось вернуть на родину 9 тыс. подозреваемых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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По данным агентства Синьхуа, региональные управления Министерства общественной безопасности (МОБ) КНР получили указания о поиске лиц, которым удалось сбежать от правосудия и вывести незаконно полученные доходы за рубеж.

Как стало известно, подозреваемые скрывались на территории 120 государств и территорий. Общая стоимость конфискованных активов составила 49 млрд юаней ($6,7 млрд).

Власти КНР активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином.

За последние годы многие чиновники и члены Коммунистической партии Китая (КПК) лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, в том числе пожизненным. Некоторые коррупционеры были приговорены к смертной казни.