Перелет займет 25 часов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines 4 декабря откроет самый длинный авиаперелет в мире между Шанхаем и столицей Аргентины Буэнос-Айресом. Протяженность полета - 20 тысяч километров, время полета - 25 часов.

Единственная транзитная посадка длительностью 2 часа будет совершена в аэропорту новозеландского города Окленд. Обратный путь продлится 29 часов.

В статье гонконгской газеты South China Morning Post отмечается, что новый рейс усилит роль Шанхая как южного транспортного узла между Азией и Южной Америкой.