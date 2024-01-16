Китайские ученые хотят вывести «космические» сорта картофеля

Сельское хозяйство, В мире
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Китайские исследователи на днях приступили в экспериментальном порядке к выращиванию 66 500 семян картофеля, которые были доставлены на орбиту на борту китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-16" и пребывали в космосе более 180 дней, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Синьхуа

Фото Kazpravda.kz

По словам директора центра корпорации Xisen Potato Industry Group Co., Ltd. Чжан Линьхая, после проращивания, культивирования и пересадки "космических" семян будет произведена дальнейшая оценка и выведение новых сортов картофеля.

Космическая селекция включает в себя воздействие космической радиации и микрогравитации на семена или штаммы в ходе космических полетов с целью мутации их генов, чтобы создать новые виды или сорта с лучшими характеристиками, включая более высокую урожайность и более высокую устойчивость к болезням.

Исследователи заявили, что теперь их работа нацелена на выведение элитного сорта картофеля, отличающегося устойчивостью к условиям солонцово-солончаковой почвы и высокой урожайностью.

По сравнению с традиционными методами селекции, при космической селекции цикл выведения новых сортов сельхозкультур может сократиться до нескольких лет, отметил Чжан Линьхай.

С момента проведения первого китайского эксперимента по космической селекции в 1987 году, Китай провел более 30 такого рода космических экспериментов с использованием семян растений, рассады и штаммов, благодаря чему было выведено почти 1 000 новых сортов. 
 

#Китай #сельское хозяйство #ученые #картофель #семена

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