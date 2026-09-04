Уборка на финишной прямой

Средняя урожайность составляет 17,2 ц⁄га, при этом в отдельных хозяйствах она достигает 30 ц⁄га.

Для Айыртауского района, одной из крупнейших сельскохозяйственных территорий Северо-Казахстанской облас­ти, это особенно весомые показатели. Общая посевная площадь составляет 361,3 тыс. га, и на значительной ее части уже прошла уборочная страда.

Урожайность заметно различается от хозяйства к хозяйству, однако лучшие результаты показывают, что при грамотной агротехнологии и благоприятных условиях североказахстанское поле способно отдавать до 30 центнеров зерна с гектара.

Своевременное обеспечение хозяйств необходимыми ресурсами и меры гос­поддержки позволили организовать уборочную кампанию без сбоев, отмечают в пресс-службе акима СКО. Теперь для аграриев главная задача – без потерь убрать оставшиеся площади.