Выросла морковь среди хлебов

Сельское хозяйство
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Еще года три тому назад за выращивание этой культуры никто из фермеров Аккольского района не брался. И это вполне объяснимо – морковь требует специальной полевой техники и применения особых технологий. И все же «пионеры» нашлись – ими стали представители ТОО «Домбыралы астық», оживившие ландшафт зерновой нивы посадками 30 га данной культуры.

фото предоставлено ОВП Аккольского района

– Почему из всех других овощей мы выбрали морковь? Дело в том, что она считается одной из самых выносливых культур. Неприхотлива к холоду, жаре, растет даже на небогатых почвах. Конечно, прежде чем взяться за дело, основательно все рассчитали, – рассказывает заместитель директора хозяйства Омирзак Шарипов. – В итоге пришли к выводу: выгодность культивирования этого овоща очевидна.

По словам специалиста, наиболее трудным стал самый первый сезон. Сказалось отсутствие опыта. Приходилось учиться на ошибках. Первые сорта моркови («корнетто» и «карсон») не принесли желаемого урожая и от них пришлось отказаться. Оправдал надеж­ды сорт «каскад F1», которым теперь и засеваются 30 га морковной площади.

Казалось бы, на фоне целинных просторов, где обрабатываемые площади измеряются десятками тысяч га, такой участок – сущая мелочь. Однако для того, чтобы начать работать с ним, пришлось закупить новую технику – трактор, уборочный комбайн марки John Deere с набором прицепных агрегатов, а также переборочные столы.

Вопрос полива моркови тоже пришлось решать. Сейчас живительная влага из трех скважин перекачивается в построенный на участке бассейн. Там вода «оживляется» после прогревания на солнце и только потом уже подается на морковное поле.

В целях рационального использования ценного поливного ресурса пришлось обзавестись системой капельного орошения. А значит – каждый сезон менять капельные ленты. И раз в четыре года – разводящие трубы. В общем, морковный бизнес – это очень большие финансовые вложения и огромный труд. И под силу он далеко не всем.

– Еще через каждые два года необходимо обновлять землю, – добавляет Омирзак Шарипов. – Мы уже успели сделать севооборот: вначале посеяли на месте моркови горох, который насыщает почву азотом, а на следующий год – ячмень. Только теперь можно будет возвращать морковку на прежний участок.

В первый год возделывания морковных делян возникали трудности со сбытом. Ну не было у прежнего зернового хозяйства контрагентов, торгующих овощами… Поэтому оптовых покупателей приходилось искать по всей республике. Теперь – другое дело: трейдеры и компании приезжают за морковью сами. Более того, налажена поставка этого овоща в Узбекистан.

Нынче уборка корнеплода началась в первые дни сентября. На морковное поле вышла уборочная техника. Работает она и в эти дни.

#сельское хозяйство #урожай #морковь #Аккольский район #Домбыралы астық

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