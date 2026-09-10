Казахстан станет производственным хабом для японского рамэна на рынке Евразии

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Казахстанская Shin-Line Group и японская Shigemitsu Industry, владелец международной сети AJISEN RAMEN, подписали Соглашение о мастер-франшизе и создании совместного предприятия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

В планах партнеров — до 50 ресторанов в Казахстане и странах региона в 2027–2031 годах

Основной этап расширения запланирован на 2027-2031 годы, в течение которых партнеры намерены открыть до 50 ресторанных точек.

Казахстан станет ключевой операционной, логистической и производственной базой проекта, откуда бренд будет поэтапно выходить на рынки Центральной Азии, стран ЕАЭС, Кавказа и Восточной Европы.

Первым практическим шагом станет открытие флагманского ресторана в Алматы. На базе производственных мощностей Shin-Line в селе Байсерке Алматинской области будет создана централизованная фабрика-кухня, обеспечивающая единый японский стандарт качества, логистику и глубокую локализацию сырья с обязательным учетом требований халал.