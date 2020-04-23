Китайские врачи завершили свою миссию в Казахстане

Китайские врачи завершили свою работу в Казахстане. Обратный перелет группы медицинских специалистов в Китай был осуществлен силами военно-транспортной авиации ВВС Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
"Визит группы из 10 китайских врачей продолжался 15 дней, начиная с 9 апреля. За это время специалисты из Поднебесной посетили медицинские учреждения, в рамках семинаров, тренингов и конференций поделились с казахстанскими коллегами опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных COVID-19, рассказали об алгоритме выявления зараженных и их изоляции, методах эпидемиологических исследований, диагностики, а также правилах предотвращения инфицирования медицинского персонала", – говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в мероприятиях приняли также военные врачи. В настоящее время военный медперсонал также задействован в лечении больных коронавирусом, поэтому продолжит оказывать необходимую помощь в борьбе с опасной инфекцией.
"Визит группы из 10 китайских врачей продолжался 15 дней, начиная с 9 апреля. За это время специалисты из Поднебесной посетили медицинские учреждения, в рамках семинаров, тренингов и конференций поделились с казахстанскими коллегами опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных COVID-19, рассказали об алгоритме выявления зараженных и их изоляции, методах эпидемиологических исследований, диагностики, а также правилах предотвращения инфицирования медицинского персонала", – говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в мероприятиях приняли также военные врачи. В настоящее время военный медперсонал также задействован в лечении больных коронавирусом, поэтому продолжит оказывать необходимую помощь в борьбе с опасной инфекцией.