Приоритеты евразийской интеграции

Евразийский экономический совет играет большую роль в укреп­лении торгово-экономического сотрудничества и является важным элементом региональной экономической устойчивости. Союз помогает входящим в него странам сохранять стабильные торговые связи, развивать промышленную кооперацию, снижать транзакционные издержки и обеспечивать надежность логистических цепочек.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за период с 2020 по 2025 год товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 51% – с 20,3 млрд до 30,9 млрд долларов. Сегодня на страны ЕАЭС приходится около 21% всей внешней торговли Казахстана, что подтверждает значимость союза для экономики страны.

Совокупный ВВП ЕАЭС по итогам 2025 года достиг 3 трлн долларов, увеличившись на 1,7%. При этом Казахстан вошел в число лидеров экономического роста в союзе с показателем 6,5%. Как подчеркивает руководитель Отдела глобальной экономики и устойчивого развития КИСИ при Президенте РК Бибигуль Омирбаева, на фоне замедления мировой экономики это усиливает роль нашей страны как одного из ключевых источников экономической динамики и инвестиционной активнос­ти внутри ЕАЭС.

ЕАЭС важен для Казахстана и как источник взаимных инвестиций, отмечает эксперт КИСИ. Так, согласно данным Евразийской экономической комиссии, по итогам первых трех кварталов 2025 года Казахстан стал крупнейшим получателем взаимных прямых инвестиций внутри ЕАЭС – на его долю пришлось 38% всех взаимных капиталовложений, или около 706 млн долларов.

Для Казахстана как открытой и транзитной экономики ЕАЭС – это также инфраструктурная платформа для развития транспортных маршрутов и производственной связанности. Особое значение приобретает развитие коридора Север – Юг и сопряженных маршрутов, где Казахстан постепенно укрепляет позиции одного из ключевых транзитных узлов Евразии.

– В период председательства Казах­стан делает акцент на повышении прак­тической эффективности интеграции и адаптации ЕАЭС к новой геоэкономической реальности, – подчеркивает ​Бибигуль Омирбаева. – Среди ключевых приоритетов – цифровизация экономики союза, внедрение инструментов искусственного интеллекта, развитие транспортно-логистической связаннос­ти, снижение внутренних барьеров и расширение внешнего экономического сотрудничества. Особое внимание уделяется устранению барьеров внутри союза через гармонизацию регулирования, внедрение единых стандартов и цифровизацию торговых процедур. Переход к электронным накладным, безбумажному таможенному оформ­лению и прозрачному отслеживанию грузов должен снизить транзакционные издержки бизнеса и повысить конкурентоспособность евразийских маршрутов. Отдельным направлением становится развитие трансграничной электронной торговли. По мере роста цифровой экономики внутри ЕАЭС цифровая инфраструктура начинает играть не менее важную роль, чем традиционная транспортная логистика. Для Казахстана это создает возможность укрепить позиции одновременно как транзитного и цифрового хаба Евразии, – акцентирует она.

В целом, как обращает внимание экс­перт, Казахстан рассматривает ИИ и цифровизацию как новый инструмент углубления экономичес­кой интеграции в рамках ЕАЭС. Речь идет не только об автоматизации отдельных процессов, но и о формировании единого цифрового пространства союза.

Среди ключевых инициатив: создание интегрированной ИИ-платформы управления грузопотоками; переход к цифровому пограничному и таможенному администрированию; формирование общих подходов по ответственному развитию ИИ на пространстве ЕАЭС. Как считает Бибигуль Омирбаева, это отражает стремление Казахстана сделать цифровые технологии инструментом устойчивого развития, повышения прозрачности, эффективности и связанности экономик союза.

– Практическое измерение этой повестки – создание единой экосис­темы данных, где ИИ сможет прогнозировать логистические нагрузки, выявлять торговые ограничения, оптимизировать распределение ресурсов и повышать устойчивость цепочек поставок. Казахстан уже формирует собственную цифровую экосистему через проекты Alem.ai

и пилотную зону CryptoCity в Алатау, рассматривая возможность масштабирования подобных решений на евразийском пространстве, – добавляет эксперт.

Как акцентирует руководитель Отдела глобальной экономики и устойчивого развития КИСИ, Казахстан последовательно выступает за формирование более открытого и технологически интегрированного ЕАЭС, встроенного в новые евразийские и южные торговые маршруты.