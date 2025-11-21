Китайский человекоподобный робот попал в книгу рекордов Гиннесса

33

Фото: Синьхуа

Человекоподобный робот Android A2 китайского производства в этом месяце попал в книгу мировых рекордов Гиннесса, преодолев дистанцию в 106 км 286 м без остановок,   сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Android A2, разработчиком которого является шанхайская компания Agibot, в ночь на 10 ноября отправился в путь из города Сучжоу, а ранним утром 13 ноября достиг пункта назначения - набережной Вайтань города Шанхай.

На протяжении всего пути робот, оснащенный системой быстрой замены аккумуляторов Agibot, был все время включенным, говорится в выданном в четверг сертификате.

"Добраться пешком из города Сучжоу в Шанхай - это непростая задача для людей, однако роботу это по плечу", - отметил вице-президент компании Agibot Ван Чуан.

Достижение Android A2 доказывает зрелость аппаратного обеспечения робота, алгоритмов равновесия его "мозжечка" и выносливости, что заложило прочную основу для крупномасштабного коммерческого внедрения, добавил предприниматель.

Робот Android A2 оснащен двумя модулями GPS, лидарными и инфракрасными датчиками, предназначенными для точного позиционирования днем и ночью в сложных ситуациях, таких как светофоры, узкие проходы и переполненные тротуары.

Робот передвигался по асфальтированным дорогам, мощеным тротуарам, мостам, тактильным покрытиям и пандусам при строгом соблюдении правил дорожного движения.

Беседуя с корреспондентом агентства Синьхуа по прибытии, робот описал свой дальний поход как "незабываемый опыт в его жизни", шутливо предположив, что ему "может понадобиться новая обувь".

В апреле этого года робот Tien Kung Ultra, созданный Пекинским центром инноваций в области гуманоидных роботов, преодолел полумарафонскую дистанцию в 21 км за 2 часа 40 минут.

#робот #Китая

