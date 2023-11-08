Китайский интерес

Предложение о взаимном сотрудничестве по развитию альтернативной энергетики аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды высказал во время визита в Китай. Идею одобрили потенциальные инвесторы. Для предметного разговора в регион приехала китайская делегация во главе с вице-президентом одной из крупнейших компаний КНР – Energy China International – госпожой Ма Иньин.

В ходе встречи стороны обсудили ряд проектов по строительству солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 1 260 МВт. Для их установки рассматриваются Сауранский, Созакский, Байдибекский, Ордабасинский и Тюлькубасский районы.

На встрече Дархан Сатыбалды отметил, что эти проекты очень важны для региона. Альтернативная энергетика – стратегически важное направление для Южного Казахстана. Инвесторам, готовым вложить средства в развитие этого сектора экономики, будет оказана всесторонняя поддержка.

Китайская компания заинтересовалась также предложением по участию в ряде проектов по водоснабжению, а также по строительству новой тепловой станции в качестве дополнительной альтернативы ТЭЦ-5 в Кентау.