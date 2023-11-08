Китайский интерес

Общество
19
Ксения Черника

Китайские инвесторы заинтересовались целым рядом намеченных проектов в Туркестанской области и готовы в них вложить инвестиции.

фото из архива "КП"

Предложение о взаимном сотрудничестве по развитию альтернативной энергетики аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды высказал во время визита в Китай. Идею одобрили потенциальные инвесторы. Для предметного разговора в регион приехала китайская делегация во главе с вице-президентом одной из крупнейших компаний КНР – Energy China International – госпожой Ма Иньин.

В ходе встречи стороны обсудили ряд проектов по строительству солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 1 260 МВт. Для их установки рассматриваются Сауранский, Созакский, Байдибекский, Ордабасинский и Тюлькубасский районы.

На встрече Дархан Сатыбалды отметил, что эти проекты очень важны для региона. Альтернативная энергетика – стратегически важное направление для Южного Казахстана. Инвесторам, готовым вложить средства в развитие этого сектора экономики, будет оказана всесторонняя поддержка.

Китайская компания заинтересовалась также предложением по участию в ряде проектов по водоснабжению, а также по строительству новой тепловой станции в качестве дополнительной альтернативы ТЭЦ-5 в Кентау.

#сотрудничество #Китай #инвестиции #инвесторы

Популярное

Все
Проверки на дорогах
Кукольный аншлаг
Встречаем «Красную Жизель»
Разговор начистоту
Полное погружение
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Загадка без готового ответа
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Общайтесь и не стесняйтесь!
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Крематорий: удобрение вместо яда
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Оторвал пацанов от улицы
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Полное погружение
Кукольный аншлаг
Проверки на дорогах
Рекламу о новом финпроекте от имени президента распространя…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]