Климатические активисты приклеили постер к картине Моне в парижском музее

Фото: Riposte Alimentaire

Климатическая активистка арестована в Париже после того, как она приклеила постер на картину импрессиониста Клода Моне в Музее Орсе, сообщает Интерфакс.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на полицию, свои действия представительница движения Riposte Alimentaire («Пищевое возмездие») объяснила желанием привлечь внимание к глобальному потеплению.

На картину «Маки» Клода Моне он приклеила постер с апокалиптическим изображением того же места, по замыслу авторов, пейзаж уничтожен пожарами и засухой.

Женщина заявила, что так выглядит 2100 год и «эта ужасающая картина ждет нас, если не будет найден другой путь».

Полотно, которое Моне закончил в 1873 году не было защищено стеклом. Музей Орсе пока не дает комментарии о состоянии картины.

Ранее активисты движения атаковали картины в Лувре, Лионском музее изобразительных искусств.