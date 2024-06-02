Климатические активисты приклеили постер к картине Моне в парижском музее

Lifestyle
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Свой поступок злоумышленница объяснила желанием привлечь внимание к глобальному потеплению, передает Kazpravda.kz

Фото: Riposte Alimentaire

Климатическая активистка арестована в Париже после того, как она приклеила постер на картину импрессиониста Клода Моне в Музее Орсе, сообщает Интерфакс.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на полицию, свои действия представительница движения Riposte Alimentaire («Пищевое возмездие») объяснила желанием привлечь внимание к глобальному потеплению.

На картину «Маки» Клода Моне он приклеила постер с апокалиптическим изображением того же места, по замыслу авторов, пейзаж уничтожен пожарами и засухой.

Женщина заявила, что так выглядит 2100 год и «эта ужасающая картина ждет нас, если не будет найден другой путь».

Полотно, которое Моне закончил в 1873 году не было защищено стеклом. Музей Орсе пока не дает комментарии о состоянии картины.

Ранее активисты движения атаковали картины в Лувре, Лионском музее изобразительных искусств.

#вандализм #Клод Моне #климатические активисты #Музей Орсе

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