Клуб молодых ученых создан при Ассамблее народа Казахстана

фото с сайта АНК

В столичном Доме дружбы прошло расширенное заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, на котором было объявлено об учреждении при НЭС нового Клуба молодых ученых.

Как рассказал заместитель Председателя АНК – заведую­щий Секретариатом АНК ­Администрации Президента ­Марат Азильханов, новая структура была создана в октяб­ре, когда на заседании Совета ­Ассамблеи народа Казахстана было утверждено положение о Клубе молодых ученых при НЭС.

– Структура призвана стать уникальной площадкой для формирования кадрового резерва, интеграции молодого поколения в образовательную и научно-­экспертную деятельность, – подчеркнул Марат ­Азильханов. – У клуба большие и амбициозные задачи, в том числе он будет проводить исследования этнополитических, культурных и других значимых общественных процессов. Будем привлекать к его работе молодых экспертов из различных регионов. Это наше будущее, наш интеллектуальный потенциал, и мы рассчитываем, что усилия клуба приведут к появлению новых подходов в работе Научно-экспертного совета, выработке инновационных решений, проведению более глубокого анализа современных вызовов.

Марат Азильханов также сделал акцент на том, что одна из важнейших задач, которые возлагаются на Клуб молодых ученых, – обеспечить преемст­венность поколений. То есть не только сохранить знания и опыт, уже накопленные в рамках ­Научно-экспертного совета АНК и научно-экспертных групп в регионах, но также обогатить их и приумножить.

Он подчеркнул, что НЭС – давно зарекомендовавший себя институт, важный интеллектуальный ресурс ассамблеи, но его необходимо развивать, поддерживать и в том числе адаптировать к новым реалиям. В этом контексте Марат Азильханов обратил внимание на важность наращивания связей и сотрудничества с экспертными и аналитическими структурами как в Казахстане, так и за рубежом.

– Много зарубежных исследовательских центров проявляют интерес к работе Ассамблеи народа Казахстана и нашего экспертного сообщества. В этом контексте Клуб молодых ученых может стать драйвером таких нововведений. Это будет только укреплять и расширять наш Научно-эксперт­ный совет, – считает заместитель Председателя АНК.

В следующем году Ассамблея народа Казахстана будет отмечать 30-летие с момента создания. Марат Азильханов подчеркнул, что поскольку это важная веха в истории развития страны в целом, научно-экспертное сообщество также должно внести свой вклад в то, чтобы достойно ее отметить. НЭС и Клуб молодых ученых должны предлагать новые интерес­ные форматы, которые позволят показать важность и масштабы научно-исследовательской и экспертной работы в рамках АНК. При этом он указал на то, что научные мероприятия и проекты должны быть доступными и понятными каждому казахстанцу.

Председатель Научно-эксперт­ного совета АНК, заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Айгуль Садвокасова представила сопредседателей Клуба молодых ученых. Ими стали доцент Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, социолог Эльмира Отар и заместитель председателя правления Казахстан­ского института общественного развития Министерства культуры и информации Олжас Бейсенбаев.

В ходе заседания Олжас Бейсенбаев­ и Эльмира Отар озна­комили с целями и задачами клуба, поделились своим видением будущей работы в рамках новой структуры, а также представили предварительные планы и проекты, направленные на исследование актуальных вопросов межэтнических отношений, формирование ценностных ориентиров среди молодежи, повышение эффективности информационной работы в рамках зоны ответственности АНК.

Эльмира Отар, в частности, отметила, что клуб призван вносить вклад в изучение и развитие этнополитических и межкультурных процессов в Казахстане. При этом она подчеркнула важность внедрения в практику научных разработок, сделанных в этих областях, отметив, что комплексные исследования помогают разрабатывать эффективные подходы для формирования патриотизма и гражданской ответственности среди молодежи.

Также она сообщила, что в рамках работы клуба будет обеспечиваться связь АНК с молодыми исследователями, учеными, экспертами, лидерами общественного мнения, которые будут вносить свой вклад в развитие этнополитических и межкультурных процессов в стране.

В свою очередь Олжас Бейсенбаев отметил, что Клуб молодых ученых станет площадкой для обмена идеями и совместной работы над научными проектами, которые будут способствовать укреплению общественного согласия и единства нации.

Участники мероприятия обменялись мнениями и поделились предложениями относительно будущей работы клуба, предложили возможные направления для сотрудничества с действующими структурами АНК.

На заседании НЭС также выступила доктор социологических наук, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Айгуль Забирова. Она поделилась результатами проведенного КИСИ исследования о том, каких ценностей придерживаются представители различных поколенческих групп в Казахстане, и озвучила некоторые выводы, которые можно сделать из полученных социологических замеров. Участники заседания предложили обсудить данную тему отдельно в рамках одного из заседаний Клуба молодых ученых.

Также в ходе заседания были обсуждены вопросы ротации членов Научно-экспертного совета АНК. Участники пришли к единому мнению о необходимости обновления состава совета для повышения его эффективности и адаптации к современным вызовам.