Народная мудрость гласит: «Тіл – көңілдің кілті». Эту пословицу можно перевести так: «Язык – ключ к душе человека». В ее справедливости не сомневается наша героиня – медсестра Елена Нохрина, которая уже почти 30 лет работает в карагандинском хосписе.

Каждый день она оказывает помощь тяжелобольным пациентам разных национальностей, стараясь подобрать ключи к душе каждого из них. А как это можно сделать? Конечно, с помощью родного языка. Медсестра знает русский и немецкий, а в течение пос­ледних шести лет изучает казахский.

– Я работаю в хосписе, где лежат люди, которые страдают не только физически, но и душевно, – рассказывает Елена Нохрина. – Мне хочется понимать их, знать, чего они хотят. Хочется, чтобы людям было приятно. У нас есть пациенты, которые говорят только по-казахски. Человеку всегда приятно, когда к нему обращаются на его родном языке. Я так и делаю. Когда вижу, что больной сильно переживает, говорю ему: «Алаңдамаңыз! Бәрі жақсы болады!» Если долго не приходят дети, успокаиваю: «Балаларыңыз сізді қатты жақсы көреді!» А по утрам я обычно говорю пациентам, что они хорошо выглядят, и желаю им скорейшего выздоровления: «Бүгiн сiздiң түрiңiз жақсы екен. Тез айығып кетіңіз!»

Пациенты любят Елену за отзывчивость, доброжелательность и деликатное отношение к ним. Надо сказать, что благодаря государственному языку наша героиня нашла ключи не только к сердцам больных, но и коллег. С сотрудниками она здоровается по-казахски, задает им несложные вопросы и даже поздравляет с праздниками.

Елена Нохрина – одна из опытнейших медсестер хосписа. Отмечая с коллективом дни рождения, Новый год и 8 Марта, ей частенько приходится произносить тосты на казахском языке. В ее речи всегда звучат такие фразы, как «ашық аспан», «зор денсаулық» и «мол бақыт».

– Если прихожу на работу в пятницу, всегда говорю коллегам-казахам: «Жұма қабыл болсын!» – продолжает Елена. – Знаете, когда я начала изучать казахский, то почувствовала поддерж­ку и со стороны больных, и коллег. Для меня это было очень важно. Ведь работа у нас, младшего медперсонала, тяжелая – и физически, и морально.

Наша героиня начала изучать казахский язык в 2019 году. Она набралась смелости и пошла в разговорный клуб «Мәміле», открывшийся тогда при карагандинском Доме дружбы. Занятия вела преподаватель Гульназ Мустагулова, методика которой пришлась Елене по душе. Не было занудной грамматики с ее правилами, окончаниями и письменными упражнениями. В клубе посетителей учили рассказывать о себе, задавать воп­росы, отвечать на них и слушать речь других. Причем делалось все это легко и играючи.

Частенько Елена и ее одноклубники на занятиях смотрели видеоролики из соцсетей, клипы, подпевали исполнителям. Получалось полезное караоке на казахском языке – и удовольствие, и речевая практика.

– Я не жалею, что пошла в разговорный клуб «Мәміле». Счастлива, что там познакомилась с Гульназ Мустагуловой. Она грамотный педагог и очень доброжелательный человек, – улыбается карагандинка. – Сначала мне было сложно произносить некоторые слова, особенно те, которые слышала впервые. Но потом пошел прогресс. Я стала их часто употреблять, и мой язык привык. Мне очень помогла Гульназ-ханым. Он терпеливо меня выслушивала, давала советы и вежливо исправляла ошибки в моей речи. С ее помощью я научилась рассказывать о себе, о своей семье и произносить поздравления.

А еще благодаря разговорному клубу Елена Нохрина познакомилась с автором самоучителя «Ситуативный казахский» Канатом Тасибековым. Первая их встреча прошла в режиме онлайн. Тогда писатель увидел, с каким рвением Елена тянется к знаниям, и пообещал подарить ей все три тома своей книги. Слово сдержал. С тех пор «Ситуативный казахский» стал настольной книгой нашей героини, с которой она не расстается вот уже пять лет.

– Я многое из нее для себя почерпнула, – говорит Елена. – Во-первых, узнала много нового о характере, менталитете и обычаях казахского народа. Об этом прекрасно написано в первой книге Каната Тасибекова. Во-вторых, выбрала для себя много новых слов, фраз и пословиц на казахском языке. Я выписала их в специальную тетрадку и теперь стараюсь применять их в жизни. Сами знаете, если не использовать новые слова, то они быстро вылетают из головы. Например, мне нравится пословица «Жұмыла көтерген жүк жеңіл». Она переводится как «Сплоченная сотня разобщенную тысячу одолеет». Я использую ее, когда призываю коллег вместе взяться за работу.

Наша героиня часто повторяет пословицу: «Жаман айтпай, жақсы жоқ», что значит «Без плохого не будет хорошего». Она образно характеризует работу всех сотрудников больницы для безнадежных больных. Ведь именно их тепло и забота оставляют след в душах людей.