Участие в открытии выставки, подготовленной Институтом археологии им. А. Х. Маргулана совместно с Президентским центром в Астане, принял Государственный советник Ерлан Карин.

Экспозиция включает в себя артефакты и результаты полевых археологических исследований, проведенных на территории страны в 2025 году. Выставка охва­тывает широкий хронологический диапазон – от каменного века до средневековья, позволяя по-новому взглянуть на древнюю историю страны.

– Государство уделяет особое внимание национальной истории, рассматривая ее как одну из ключевых основ нашей идентичности. Об этом говорит закрепление в преамбуле проекта новой Конституции тезиса о преемственности тысячелетней истории Великой степи, – сказал на церемонии открытия Государственный советник.

Впервые широкой публике продемонстрированы уникальные находки каменного века, крупнейшие научные открытия новой культуры «Тянь-Шаньский ориньяк» (ранний палеолит, Жетысу), шидертинской культуры (поздний мезолит, Прииртышье), а также артефакты эпохи энео­лита, обнаруженные в песках Тайсойган (Атырауская область).

В разделе выставки, посвященном сако-сарматскому периоду, через археологические находки показано формирование кочевых и оседлых культур на территории Казахстана.

В средневековом разделе представлены экспонаты, относящие­ся к культуре кимаков, огузов и периоду Золотой Орды. Посетителям демонстрируются материа­лы, повествую­щие об истории средневековой городской культуры и караванных путей на территории Казахстана, в том числе по маршруту Великого Шелкового пути.

– В настоящее время идет подготовка семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней». Многие артефакты выставки и археологические открытия последних лет будут отражены в первом томе, охватывающем исторический период до одного миллиона лет, – подчерк­нул в ходе осмотра экспозиции Ерлан Карин.

С помощью интерактивных экранов посетители могут ознакомиться с цифровыми моделями археологических объектов, стратиграфией раскопов, результатами лабораторных исследований и международных проектов. Такой формат позволяет воспринимать выставку не как статичную экспозицию, а как научно-познавательное пространство, дополненное современными технологиями.

На выставке представлены результаты исследований последних лет Института археологии им. А. Х. Маргулана, уникальные артефакты из фондов ведущих музеев и научных организаций страны.