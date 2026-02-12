Ключевая основа идентичности

Наследие
2
Ася Петрова

Выставка «Новые открытия в археологии Казахстана-2025» проходит в Астане.

фото Ерлана Омара

Участие в открытии выставки, подготовленной Институтом археологии им. А. Х. Маргулана совместно с Президентским центром в Астане, принял Государственный советник Ерлан Карин.

Экспозиция включает в себя артефакты и результаты полевых археологических исследований, проведенных на территории страны в 2025 году. Выставка охва­тывает широкий хронологический диапазон – от каменного века до средневековья, позволяя по-новому взглянуть на древнюю историю страны.

– Государство уделяет особое внимание национальной истории, рассматривая ее как одну из ключевых основ нашей идентичности. Об этом говорит закрепление в преамбуле проекта новой Конституции тезиса о преемственности тысячелетней истории Великой степи, – сказал на церемонии открытия Государственный советник.

Впервые широкой публике продемонстрированы уникальные находки каменного века, крупнейшие научные открытия новой культуры «Тянь-Шаньский ориньяк» (ранний палеолит, Жетысу), шидертинской культуры (поздний мезолит, Прииртышье), а также артефакты эпохи энео­лита, обнаруженные в песках Тайсойган (Атырауская область).

В разделе выставки, посвященном сако-сарматскому периоду, через археологические находки показано формирование кочевых и оседлых культур на территории Казахстана.

В средневековом разделе представлены экспонаты, относящие­ся к культуре кимаков, огузов и периоду Золотой Орды. Посетителям демонстрируются материа­лы, повествую­щие об истории средневековой городской культуры и караванных путей на территории Казахстана, в том числе по маршруту Великого Шелкового пути.

– В настоящее время идет подготовка семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней». Многие артефакты выставки и археологические открытия последних лет будут отражены в первом томе, охватывающем исторический период до одного миллиона лет, – подчерк­нул в ходе осмотра экспозиции Ерлан Карин.

С помощью интерактивных экранов посетители могут ознакомиться с цифровыми моделями археологических объектов, стратиграфией раскопов, результатами лабораторных исследований и международных проектов. Такой формат позволяет воспринимать выставку не как статичную экспозицию, а как научно-познавательное пространство, дополненное современными технологиями.

На выставке представлены результаты исследований последних лет Института археологии им. А. Х. Маргулана, уникальные артефакты из фондов ведущих музеев и научных организаций страны.

#выставка #Ерлан Карин #наследие #археология

Популярное

Все
Юным спортсменам – лучшие условия!
Лед, скорость и адреналин
В центре мирового киберспорта
Разговор о самом важном
Курильщики поневоле
Меняем пакеты на шоперы
От управления процессом к управлению результатом
Время исторического выбора
Лайфхак для жизни на селе
Распоряжение Главы государства о назначении
Лидеры континента
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Президент поручил разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве
Запредельными и дерзкими назвал Токаев хищения в сфере здравоохранения
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане
Финансовая дисциплина и медицина доверия

Читайте также

Турнир беркутчи
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Проводники в прошлое

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]