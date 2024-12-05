От жилищного строительства до повышения пенсий: ключевые меры соцподдержки правительства в 2024 году

В Послании президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» было подчеркнуто, что в основе стратегии экономического развития страны должны быть интересы граждан. В 2024 году правительство продолжило реализацию этого курса через важнейшие социальные инициативы.

Изображения: пресс-служба правительства/Kazpravda.kz

Редакция сайта Primeminister.kz запускает серию обзоров о ключевых инициативах и достижениях года, направленных на улучшение качества жизни казахстанцев и реализацию долгосрочных социально-экономических целей страны.

В 2024 году Казахстан продолжил активно развивать социальную сферу. Президент Казахстана в своем Послании указал на необходимость повышения доступности качества образования, здравоохранения, а также укрепление социальной защиты граждан. В рамках этих задач были проведены реформы и реализован ряд ключевых проектов.

В 2024 году более половины государственного бюджета (52,8%) было направлено на социальную сферу. В рамках ежегодного повышения пенсий с 1 января 2024 года выплаты были проиндексированы с учетом инфляции: базовая пенсия увеличена на 7%, а солидарная пенсия – на 9%. В результате для 2,4 млн пенсионеров были повышены размеры пенсий, в том числе 459,3 тыс. получателям накопительной пенсии из ЕНПФ. Средний размер пенсии превысил 165 тыс. тенге. Кроме того, продолжается работа по поэтапному повышению базовой пенсии. Также были введены обязательные пенсионные взносы работодателя, которые постепенно увеличатся к 2028 году до 5%.

С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы повышен до 85 тыс. тенге. Охвачено около 1,8 млн человек, включая 350 тыс. бюджетных работников. Продолжено поэтапное повышение заработной платы порядка 600 тыс. отдельных категорий гражданских служащих на 20%.

В соответствии с поручениями главы государства реализуются меры содействия занятости и социальной защиты, снижается численность людей с доходами ниже черты бедности. Посредством Цифровой карты семьи оказано более 843 тыс. государственных услуг.

На работу устроены свыше 845 тыс. человек, из них свыше 401 тыс. – молодежь. Почти 9 тыс. граждан, включая лиц с инвалидностью и родители детей с особыми потребностями, получили гранты на реализацию бизнес-идей.

Для повышения эффективности государственных инвестиций и качественного планирования разработан Инновационный навигатор проектов. Система анализирует и прогнозирует потребность в кадрах, а также обеспечивает координацию, контроль качества и мониторинг эффективности проектов. С помощью платформы уже отслеживаются 755 инвестиционных проектов общей стоимостью 33 трлн тенге, в рамках которых планируется создать до 150 тыс. рабочих мест. Навигатор также позволит исключить недобросовестных поставщиков, не обладающих необходимыми трудовыми ресурсами.

С 1 сентября 2024 года в Казахстане минимальной социальной гарантией охвачены лица, занятые на интернет-платформах. Для индивидуальных предпринимателей упрощены условия через приложение e-salyqBusiness за счет снижения ставок социальных платежей до 4%, а также признания операторов интернет-платформ налоговыми агентами, что накладывает на них обязательства по уплате индивидуального подоходного налога и социальных платежей от имени ИП. Реализован пилотный проект с компанией «Яндекс.Такси», в рамках которого апробирован данный механизм. Более 36 тыс. водителей Яндекса зарегистрированы в качестве ИП. Количество фискальных чеков, выписанных ими, составило 36,9 млн. Сумма совокупного дохода, фискализированного в Комитете государственных доходов, достигла 47,5 млрд тенге.

«Нацфонд – детям»: выплаты на жилье и образование

С 2024 года в Казахстане действует программа «Нацфонд – детям», согласно которой 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда начисляются на специальные накопительные счета детей до 18 лет, без права досрочного снятия. С 1 февраля 2024 года начались выплаты, и они распространяются на всех детей в возрасте до 18 лет с гражданством Казахстана. В 2024 году на счета участников программы было начислено $695,5 млн.

$30,6 млн будут выплачены тем, кто достиг или достигнет 18 лет в 2024 году. Уже переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей более 33, 5 тыс. заявлений на общую сумму $3,4 млн. Порядка 18 тыс. заявлений на сумму $1,8 млн было направлено на улучшение жилищных условий, а 15,5 тыс. заявлений на $1,6 млн - для оплаты образования.

Жилищное строительство

Важным элементом социальной политики является жилищное строительство. В течение 7 лет в Казахстане должно быть построено 111 млн квадратных метров жилья.

В 2024 году также – объемы жилищного строительства достигнут 18 млн квадратных метров. Таким образом крышей над головой будут обеспечены более 1 млн семей.

Для своевременного ввода жилья акиматами областей, Астаны и Шымкента разработаны и утверждены Дорожные карты с указанием конкретных вводимых объектов в текущем году. Так, за январь-октябрь введено в эксплуатацию 14 млн квадратных метров жилья, или 123,8 тыс. квартир и домов.

Кроме того, на 2024 год запланирована замена более 200 лифтов в жилых домах по всей стране, что улучшит условия жизни для тысяч казахстанцев.

Развитие здравоохранения и инфраструктуры

В 2024 году продолжилось развитие инфраструктуры здравоохранения, особенно на селе. В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» запланировано строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи – 257 медпунктов, 238 фельдшерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий. Завершено строительство 251. Это позволяет улучшить доступность медицинских услуг для жителей удаленных и сельских территорий. Создано более 1 тыс. рабочих мест.

Кроме того, были выделены средства на строительство новых объектов здравоохранения, включая фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

Одной из ключевых задач социальной политики в Казахстане является снижение материнской смертности. В 2024 году зафиксирован рост на 15% в улучшении показателей по сравнению с 2023 годом. Благодаря внедрению новых программ, включая пересмотр клинических протоколов, и увеличению тарифов на роды удалось значительно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения.

В текущем году на амбулаторном уровне лекарственными средствами обеспечено 3,5 млн пациентов на общую сумму 212,8 млрд тенге. Ведется работа по совершенствованию системы лекарственного обеспечения, с приоритетом на улучшение амбулаторного.

В Минздраве создан проектный офис, занимающийся цифровизацией процессов регистрации и ценообразования, а также созданием цифровой системы учета и обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Эта система будет включать функцию комплексного анализа процессов лекарственной политики. Результатом работы станет определение объективной стоимости лекарств и исключение излишней наценки на них.

Образование и дошкольное воспитание

По поручению главы государства активно реализуется Национальный проект «Комфортная школа», целью которого является создание современных, безопасных и доступных образовательных учреждений по всей стране. Проект направлен на улучшение условий для обучения школьников, а также повышение качества образования, включая оснащение школ современными технологиями и создание инфраструктуры, отвечающей требованиям времени.

Более 40% новых школ в рамках реализации проекта были построены в сельской местности. Там учебные кабинеты, STEM-лаборатории, кабинеты робототехники, хореографические и спортивные залы, зоны для отдыха и нетворкинга. Предусмотрены условия и для детей с особыми образовательными потребностями. В классах установлены интерактивные доски и компьютеры. Всего введено в эксплуатацию 36 новых комфортных школ, 15 расположены в сельских населенных пунктах. До 31 декабря двери распахнут 76 объектов.

В сфере образования в 2024 году также продолжилась работа над улучшением доступа детей к дошкольному образованию. В Казахстане на сегодня функционирует 11,6 тыс. дошкольных организаций, в которых воспитываются более 988 тыс. детей, предшкольной подготовкой в школах охвачено 160 тыс. детей. Охват детей достиг 92,5%, было открыто 547 новых детсадов на 62,3 тыс. мест. При дошкольных организациях функционируют более 4,2 тыс. консультационных пунктов.

Особое внимание уделяется цифровизации образования, например, запущено мобильное приложение «Беске дейін үлгер», которое предоставляет родителям доступ к консультативной помощи по уходу за детьми. Также переведена в цифровой формат индивидуальная карта развития дошкольников. Она интегрирована с Национальной образовательной базой данных, что позволяет передавать информацию в школы и обеспечивает плавный переход между дошкольным и начальным образованием. Это нововведение стало важным инструментом для учителей начальных классов в дальнейшем освоении детьми школьной программы.

С целью реализации принципа «деньги за ребенком» разработан новый механизм размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного по получателям образовательных услуг, который с сентября т.г. апробируется в Шымкенте, Таразе и Туркестане. Пилотный проект нацелен на обеспечение прозрачности оказания госуслуг и процесса финансирования дошкольных организаций.

Поддержка отечественных ученых и научных проектов

Не менее важным направлением является поддержка и развитие отечественных ученых через программы грантов и постдокторские исследования. Одним из ярких примеров таких инициатив стал проект «Жас ғалым», который был разработан в рамках исполнения поручений главы государства и направлен на поддержку молодых ученых.

С 2021 по 2024 годы было проведено 16 конкурсов на грантовое финансирование. В результате более 2 тыс. научных проектов были реализованы молодыми учеными. Из них 686 проектов осуществляются в рамках постдокторской программы, направленной на развитие инженерных знаний и академического изучения технологий.

Также объявлен новый конкурс на 2025-2027 годы по программе «Жас ғалым», что обеспечит дальнейшее развитие научного потенциала страны.

Коммерциализация научных разработок и развитие инноваций

Значительные усилия также направлены на коммерциализацию научных разработок и технологий, что стало одной из важнейших задач для создания инновационной экономики. В рамках реализации 5 конкурсов по коммерциализации результатов научно-технической деятельности было получено более 97 млрд тенге, включая доходы от продаж наукоемкой продукции, софинансирование и налоговые поступления. При этом экспорт научной продукции составил 571 млн тенге.

На базе этих успехов планируется дальнейшее развитие венчурного финансирования, создание Фонда фондов для поддержки технологических стартапов и развитие научно-акселерационных программ. В 2025 году будет запущена программа содействия коммерциализации для стартапов и офисов коммерциализации, что откроет новые возможности для предпринимателей в сфере науки и технологий.

Развитие уникальных научных продуктов и технологий

Важным достижением отечественной науки стало и развитие уникальных продуктов. К примеру, рафинированный селен, который до 2023 года не производился в Казахстане. Селен является важным элементом, используемым в различных отраслях, включая фармацевтику, полупроводниковую промышленность и металлургию. В 2023 году был введен в эксплуатацию участок по рафинированию селена на мощностях ТОО «Казахмыс Прогресс». Технология позволяет получать селен высокой чистоты с содержанием более 99,5%. Это открывает новые перспективы для Казахстана в указанной высокотехнологичной сфере. В ближайшие годы планируется расширение мощностей и внедрение новых методов переработки селенсодержащих материалов, что будет способствовать увеличению доходов и созданию новых рабочих мест в стране.

Кроме того, в Казахстане активно разрабатываются новые лекарственные препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями. Одним из таких проектов является создание препарата на основе D-изоаскорбиновой кислоты. Он будет использоваться для лечения раковых заболеваний с мутацией KRAS. Проект, поддерживаемый Назарбаев Университетом, стал важным шагом в области фармацевтики и может значительно улучшить лечение онкологических заболеваний в Казахстане. В текущем году проект был одобрен на сумму 2,1 млрд тенге для дальнейших клинических исследований и разработки методов лечения.