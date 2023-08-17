Когда есть польза от гостей

Экономика
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Аскар Султан

Рекордные 389 миллиардов тенге составили налоговые отчисления от туристической деятельности в 2022 году.

фото из архива "КП"

По данным Национального банка, один турист из дальнего зарубежья, посетивший Казах­стан, в среднем приносит доход в размере 1 500 долларов. Каждый иностранный путешест­венник создает два рабочих места. В прошлом году нашу страну посетили около миллиона иностранных турис­тов. В результате был зафиксирован рекордный результат по налогам от туристской деятельности – 389 млрд тенге. А места размещения в стране заработали 183 млрд тенге.

– За последние два года в стране значительно возросла численность занятых в сфере туризма, достигнув почти 500 тысяч человек. Министерство культуры и спорта планирует обеспечить до 2029 года 800 тысяч человек работой в сфере туризма, – отметил в связи с этим вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

Уже в нынешнем году, с января по март, нашу страну посетили 227,7 тыс. иностранных туристов. Это на 130 тыс., или в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (97 тыс.). В первом квартале количество внутренних туристов также увеличилось – на 20%. С января по март 1 млн 348 тыс. казахстанцев путешествовали внутри страны.

По данным информационной системы eQonaq, граждане США, Германии, Южной Кореи и Индии, прибывшие с туристическими целями, проводят в Казахстане в среднем четыре дня. По срокам пребывания лидируют граждане Узбекистана, которые находятся в нашей стране в среднем до 10 дней. В свою очередь туристы из России приезжают на 6 дней, граждане Беларуси – на 5, граж­дане Китая – 3,5 дня.

– Система eQonaq выполняет несколько важных функций: например, контроль и анализ потока туристов, прибывающих в страну, создание реестра мест размещения. Главная цель – это повышение прозрачности и качества оказываемых туристам услуг. В системе зарегистрированы 3 214 субъектов предпринимательства, предоставляющих услуги размещения, – отметила официальный представитель МКС Молдир Абдуалиева.

#туризм #eQonaq #доход #внутренний туризм

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