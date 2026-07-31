Развитие бизнеса обсудили в Кабмине

Рассмотрена текущая ситуация в сфере предпринимательства, предварительные результаты налоговой реформы и мер по обеспечению справедливого регулирования деятельности субъектов бизнеса. Особое внимание уделено деловой активности, отраслевым и региональным показателям

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития предпринимательства с участием руководства министерств финансов, национальной экономики, а также Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Министр финансов Мади Такиев доложил, что поступления по корпоративному подоходному налогу в республиканский бюджет по итогам полугодия увеличились на 15,7%. Среди секторов позитивная динамика особо отмечается в финансовом секторе, обрабатывающей промышленности.

Прирост субъектов малого и среднего бизнеса по итогам полугодия составил порядка 550 тыс. Согласно данным Минфина, это стало результатом легализации деятельности самозанятых. При этом самозанятые освобождены от уплаты налогов, осуществляя только социальные платежи. Около 260 тыс. субъектов МСБ, не имеющих наемных работников, прекратили свою деятельность, что свидетельствует о значительном сокращении искусственного «дробления» бизнеса.

Кроме того, с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс, с 1 января 2026 года повышен порог для уплаты авансовых платежей по КПН с 325 тыс. МРП (1,4 млрд теңге) до 600 тыс. МРП (2,6 млрд теңге). В результате предприятия, подпадающие под новые параметры, производят окончательный расчет раз в год: соответствующие поступления по итогам 2026 года будут отражены в бюджете 2027 года (ранее – ежемесячно в отчетном году). Это позволяет бизнесу сократить объем отчетности и сохранить средства в обороте.

Председатель НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев озвучил ряд вопросов, актуальных для бизнеса, а также предложения от лица делового сообщества. С комментариями выступил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

По итогам обсуждения Олжас Бектенов поручил продолжить взаимодействие для повышения эффективности слаженной работы государства и бизнеса в целях достижения общей задачи по обеспечению устойчивого роста экономики. Министерствам финансов, национальной экономики совместно с НПП «Атамекен» поручено на ежемесячной основе проводить комплексный анализ состояния предпринимательского сектора в отраслевом и региональном разрезах, с внесением соответствующей информации.