Надзор за рынком микрофинансирования и коллекторских услуг ужесточили в РК

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Агентства, по состоянию на 1 июня 2026 года на рынке осуществляют деятельность 211 микрофинансовых организаций (МФО) и 205 коллекторских агентств. За последние годы рынок микрофинансирования существенно трансформировался. Активное развитие цифровых финансовых сервисов и онлайн-кредитования значительно повысило доступность займов для населения.

Вместе с тем ускоренный рост цифрового кредитования сопровождался увеличением долговой нагрузки отдельных категорий граждан, распространением недобросовестных практик при предоставлении микрокредитов и взыскании задолженности. В этих условиях Агентство реализует последовательную политику по совершенствованию регулирования рынка микрофинансирования и коллекторской деятельности, направленную на снижение долговой нагрузки населения, ограничение недобросовестных практик, повышение финансовой устойчивости участников рынка и усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Первое. Повышение устойчивости микрофинансовых организаций и внедрение принципов ответственного кредитования.

Основной задачей стало повышение финансовой устойчивости МФО и ограничение наиболее рискованных моделей потребительского кредитования. В этих целях усилены требования к финансовой устойчивости микрофинансовых организаций. Минимальный размер уставного капитала увеличен со 100 млн до 200 млн тенге, внедрены требования по расчету риск-взвешенных активов при определении достаточности капитала, а также введен норматив максимального уровня неработающих микрокредитов (NPL 90+), который первоначально был установлен на уровне 20%, а впоследствии ужесточен до 10%.

Существенно пересмотрены требования к предоставлению микрокредитов. Исключен особый порядок регулирования микрокредитов «до зарплаты» (PDL) и распространены единые ограничения по годовой эффективной ставке вознаграждения — не более 179% годовых и 0,3% в день вместо ранее действовавшего ограничения в размере 1% в день. Введено понятие потребительского микрокредита с установлением его максимального размера, запрещено предоставление беззалоговых кредитов сроком свыше пяти лет, введены дополнительные ограничения на дистанционную выдачу онлайн-микрокредитов, включая обязательный 24-часовой период охлаждения после заключения договора.

Особое внимание уделено предотвращению чрезмерной долговой нагрузки граждан. Поэтапно введены ограничения на предоставление новых микрокредитов гражданам, имеющим просроченную задолженность по банковским займам либо микрокредитам МФО, а также заемщикам, которым задолженность была прощена в течение последних трех лет.

Кроме того, в целях исключения массовой передачи проблемной задолженности коллекторским агентствам введен и впоследствии продлен до 1 мая 2027 года мораторий на уступку задолженности физических лиц.

Второе. Реформирование регулирования коллекторской деятельности и усиление защиты прав заемщиков.

Вторым направлением реформы стало повышение ответственности коллекторских агентств и исключение недобросовестных практик при взыскании задолженности. Для этого ужесточены требования к деятельности коллекторских агентств. Усилены квалификационные требования к деловой репутации руководителей, введен запрет на аффилированность коллекторских агентств с финансовыми организациями и другими коллекторскими агентствами, запрещено совмещение деятельности работников одновременно в нескольких коллекторских агентствах, а также расширены основания для исключения организаций из реестра.

Для предотвращения конфликта интересов установлен запрет на взаимодействие коллекторских агентств с нотариусами и частными судебными исполнителями, являющимися их аффилированными лицами. Одновременно введена обязанность коллекторских агентств проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретенным требованиям физических лиц до применения мер взыскания.

В целях повышения ответственности участников рынка в два раза увеличены размеры административных штрафов, а также введена персональная административная и уголовная ответственность работников коллекторских агентств за злоупотребление и превышение своих полномочий.

Третье. Переход к более жесткой модели надзора за рынком микрофинансирования и коллекторских услуг.

Совершенствование регулирования сопровождалось существенным усилением надзорной политики Агентства. Начиная с 2023 года, проведено 824 проверки, применено 310 мер надзорного реагирования, наложено 2 010 административных штрафов на общую сумму 693,4 млн тенге. За систематические нарушения законодательства отозваны лицензии 99 микрофинансовых организаций, приостановлено действие лицензий 29 МФО и исключены из реестра 47 коллекторских агентств.

Наиболее распространенными нарушениями остаются предоставление микрокредитов без соблюдения требований по расчету коэффициента долговой нагрузки либо с превышением установленного значения КДН, нарушение ограничений по размеру ГЭСВ, выдача микрокредитов при наличии законодательных ограничений, представление недостоверной отчетности и сведений в кредитные бюро, а также нарушение установленного порядка взаимодействия с должниками.

При этом надзорная деятельность ориентирована не только на применение мер воздействия к нарушителям, но и на восстановление прав заемщиков. По итогам 2025 года МФО и коллекторскими агентствами полностью или частично списаны основной долг, вознаграждение, штрафы и пени 33,9 тыс. заемщиков, реструктурирована задолженность 722 тыс. заемщиков.

Четвертое. Формирование современной системы регулирования микрофинансовых организаций.

Дальнейшее развитие регулирования получило в рамках нового Закона о банках, которым впервые для микрофинансовых организаций предусмотрены требования к системе управления рисками и внутреннего контроля, аналогичные базовым требованиям, действующим в банковском секторе. Кроме того, создан институт саморегулирования, предусматривающий участие саморегулируемых организаций в разработке единых стандартов деятельности, мониторинге соблюдения законодательства, рассмотрении обращений потребителей финансовых услуг и повышении профессиональных стандартов участников рынка.

Указанные изменения направлены на переход от регулирования отдельных требований к формированию полноценной системы корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивающей долгосрочную финансовую устойчивость микрофинансовых организаций и повышение качества предоставляемых ими финансовых услуг.

Таким образом, за последние несколько лет последовательно сформирована нормативная и надзорная база регулирования рынка микрофинансирования и коллекторской деятельности. Она охватывает все основные элементы регулирования - допуск участников на рынок, требования к их финансовой устойчивости и корпоративному управлению, правила ответственного кредитования, урегулирования и взыскания задолженности, а также риск-ориентированный надзор. Реализованные изменения направлены на дальнейшее развитие рынка микрофинансирования и повышение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг.