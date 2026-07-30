Потребление мяса, овощей и молочной продукции увеличилось в Казахстане

Экономика,Общество
Айман Аманжолова
корреспондент

По итогам I квартала 2026 года в Казахстане увеличилось потребление большинства основных продуктов питания по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Такие данные получены по результатам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

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В среднем на одного жителя страны за квартал пришлось 20,7 кг мяса и мясопродуктов против 20,6 кг годом ранее. Потребление молока и молочных продуктов выросло с 57,2 до 58,1 литра, яиц  с 52 до 54 штук, овощей с 18,3 до 18,7 кг, картофеля с 11,3 до 11,4 кг. Потребление рыбы и морепродуктов также увеличилось  с 3,5 до 3,6 кг.

Вместе с тем,  по ряду категорий отмечено снижение. Так, потребление круп и зерновых продуктов сократилось с 31 до 30,6 кг, потребление масел и жиров осталось без изменений, фруктов, ягод и орехов снизилось с 17,5 до 17,4 кг, сахара, джема, меда -  с 10,8 до 10,3 кг на душу населения.

В среднем за I квартал 2026 года один житель Казахстана потребил 11,4 кг картофеля, 6 кг пшеничного хлеба из муки первого сорта, 6 кг говядины, 4,8 кг яблок, 4,6 кг сахара-песка, 4,2 кг риса, 3,1 литра кефира, 2,6 кг макаронных изделий, 2,4 литра сырого молока, 2,1 кг свежей или охлажденной рыбы, 54 яйца и 0,3 кг черного чая.

В I квартале 2026 года среднее потребление овощей составило 18,7 кг на душу населения. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 2,2%, с 18,3 до 18,7 кг.

Горожане потребляли овощей больше, чем сельские жители. В городской местности средний показатель составил 19,3 кг на человека, в сельской 17,6 кг.

Наибольшее потребление овощей зафиксировано в городе Алматы - 23,2 кг на душу населения. Далее следуют область Жетісу - 22,8 кг и Туркестанская область -21,4 кг. Самые низкие показатели отмечены в Восточно-Казахстанской области - 16,5 кг, а также в областях Абай и Алматинской -  по 16 кг.

Наиболее высокий уровень потребления мяса и мясопродуктов отмечен в Восточно-Казахстанской области, области Жетісу, Акмолинской и Карагандинской областях. Самый низкий показатель зарегистрирован в Туркестанской области.

Справочно

Данные о потреблении продуктов питания получены по результатам выборочного обследования 12 тыс. домашних хозяйств по уровню жизни.

Потребление основных продуктов питания на душу населения рассчитывается как средний объем продуктов, потребленных одним членом домашнего хозяйства за отчетный период. Показатель определяется путем деления общего объема потребленных продуктов на количество членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам продуктов расчет производится с пересчетом составляющих в первичный продукт.

 

#Казахстан #питание #продукты #овощи #мясо

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