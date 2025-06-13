С Мадиной Сутбаевой и анимационной студией полного цикла TASQYN мы познакомились на фестивале, посвященном Дню защиты детей, – в окружении роскошных горных пейзажей, в любимом многими алматинцами и гостями города Ой-Карагае. «Лесная сказка» и в обычные дни располагает к волшебным впечатлениям, но увидеть вживую создателей мульт­фильмов, которые с удовольствием смотрят твои собственные дети, – это, знае­те ли, не то, что пообщаться с самим Уолтом Диснеем, но прикоснуться к прекрасному – точно.

Дети кружили вокруг натянутого на растяжках экрана, как вокруг костра, на котором пекутся не только зефирки, но и истории. Кто-то узна­вал любимых героев, кто-то напевал мелодии из мультфильмов. А кто-то просто всматривался в экраны, ловя каждую реплику – не оттого, что незнакома, а наоборот: казахская речь здесь звучала как-то особенно тепло, органично, именно такой она и должна быть – живой, яркой, ласковой.

TASQYN – это больше, чем анимационная студия. Это мастерская смысла, где каждый мультфильм создается с любовью к языку и культуре. И это чувствуется. Тут нет искусственных попыток учить детей казахскому через нудные морали. Здесь язык – это живая ткань человеческого общения. Он в шутках персонажей, в песнях, в сказочниках и стариках-атайках, которые передают мудрость из поколения в поколение.

…И все это – не волшебство, а результат огромного труда. За тем, что кажется легким и красочным, стоят бессонные ночи, годы учебы; десятки специалистов, влюбленных в свое дело. Об этом напомнила и Мадина Сутбаева, директор студии TASQYN, когда я спросил ее, как вообще рождаются эти миры.

– На самом деле это очень большое дело. И очень долгое. На соз­дание одного сезона у нас уходит как минимум год. Ну, вы понимаете – этапы предпродакшна, продакшна, постпродакшна… И ребята, кстати, которые соз­давали это все, они тоже здесь с нами. Вы потом их можете найти – если найдете, получите подарочек, – улыбается она. – Мы, помимо сериала, сделали два анимационных коротких метра, которые уже успели выиграть на международных фестивалях – во Франции и в Аргентине. Для нас это крутое достижение. И для Казахстана тоже. Потому что это значит, что казахская анимация заявляет о себе на мировой арене.

И правда, сериал «Қоншектер» теперь доступен и на английском, а значит, наши персонажи могут стать любимыми не только для казахстанских детей. Хотя, по признанию самой Мадины, самая большая ценность в другом:

– Мы сегодня вообще большой кейс для казахской анимации, потому что впервые в Казахстане анимационная студия сделала совместный проект с местом – с Ой-Карагай. И вы увидите этот мультфильм, увидите знакомые локации. Наши персонажики тоже отдыхают в Ой-Карагае. Это про то, чтобы дети могли себя идентифицировать с героями. Потому что в моем детстве такого не было. Не было так, что я смот­рю мультик и говорю: «О, круто, это Алматы!» Или: «Это мое, это про меня...» А наши мультфильмы – именно про это. Они дарят детям ощущение причастности.

И это – самое ценное, ведь язык начинается с узнавания. С того самого момента, когда ребенок смотрит на экран и чувствует: «Бұл менің әлемім» – «Это мой мир».

– Біз қазақша сөйлесек, балалар да соны қабылдайды, – продолжает Мадина завязавшуюся беседу. – Егер олар өздерінің сүйікті кейіпкерлерінің тілінде сөйлегенін естіп өссе, бұл тілді жақсы көреді. (Если мы говорим по-казахски – дети тоже это воспринимают. Если они растут, слыша, как говорят на этом языке их любимые герои, они полюбят язык.)

И правда. Когда ребенок слышит: «Сәлем, достар!» – это не просто «Привет, друзья!», это вход в мир, где казахский – не школьная дисциплина, а язык игры и воображения. Когда звучит: «Кел, бірге ойнайық!» («Давай поиграем вместе!») – это не урок, это приглашение в сказку. А «Аман бол, батыр!» («Будь здоров, богатырь!») – не просто пожелание, а часть культурной памяти.

Герои проекта, который сегодня не зарабатывает еще денег самостоятельно, а продвигается за счет спонсоров, проникшихся данной идеей развития казахского языка и культуры, – это не только милые зверушки или волшебные существа. Это настоящие архетипы: озорные и добрые, сильные и ранимые. Они живут в юртах, играют на домбре, пекут баурсаки и отправляются в путешествия по степи, где каждый холм хранит предание, а каждое дерево – дух предков.

В одном из мультиков аксакал рассказывает сказку под шелест камышей:

«Ертеде бір хан болыпты...» – и вот уже малыш, уткнувшись в экран, затаив дыхание, слушает, как оживают старинные сюжеты.

В другом мультфильме маленькая девочка учится уважать старших:

– «Қарттар – елдің қазынасы» – «Старики – сокровище народа».

И это не просто фраза – это эмоциональный якорь. Такие слова остаются с ребенком надолго, формируя не только словарный запас, но и внутренний компас.

То, как в студии выстраивают язык в мультфильмах, достойно отдельного восхищения. Здесь нет перевода «на казахский». Здесь изначально думают на нем. Реплики написаны с чувством живой речи, без искусственности. Они звучат так, как говорят в семье, во дворе, на празднике.

– Мы не учим детей языку. Мы просто говорим с ними, – отмечает Мадина.

И это, наверное, главный сек­рет. Креативная группа создателей не навязывает, а вовлекает. Это как если бы кто-то взял тебя за руку и сказал: «Қане, ертегіні бірге тамашалайық!» – «Давай посмотрим сказку вместе!»

В стране, где многие семьи переходят на русский в быту, а дети с трудом связывают на казахском даже простые фразы, такие проекты – буквально глоток чистой родниковой воды. Они не противопоставляют языки, не спорят с сис­темой образования – они просто делают то, чего часто так не хватает: оживляют язык в пространстве, где детям по-настоящему интересно.

Когда язык звучит на экране, в формате любимого развлечения, он перестает быть «домашним» или «официальным». Он становится языком героев, смеха, приключений.

И, возможно, спустя годы кто-то из этих детей скажет: «Қазақ тілін мен мультфильмдер арқылы үйрендім» – «Я выучил казахский благодаря мультфильмам».

И в этом не будет ни капли иронии – только признание огром­ной работы, которая начинается с любви.

Не менее важен и визуальный ряд. Мультипликаторы умело работают с эстетикой: национальные орнаменты, ювелирно прописанные детали быта, костюмы, музыкальные мотивы. Все это – не фон, а участники действия.

Пока герой летит на бескрылом коне, за ним развеваются шанырак и узоры терме. Пока героиня поет колыбельную, мы слышим ее нежный «Бесік жыры», пронизывающий до слез.

Здесь даже камни в степи не молчат – они помнят. А дети, глядя на все это, начинают чувствовать: казахский – это красиво.

Наблюдая за работой студии, хочется не писать рецензию, а просто сказать: рахмет. За то, что вы делаете язык живым. За то, что даете детям не просто контент, а основу идентичности.

Когда казахский вновь станет языком, на котором думают, мечтают и смеются миллионы детей, мы будем точно знать, что к этому причастны и такие мультфильмы. Не громкие, не пафосные. Просто искренние, добрые и очень нужные.