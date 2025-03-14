Когда язык во всем опора

– Здравствуйте! – обращаюсь к продавцу-кассиру одного из столичных магазинов детских товаров.

– Сәлеметсіз бе! Қош келдіңіз! – слышу в ответ от девушки явно не азиатской внешности.

Видимо, заметив, что я приятно удивлена, продавец продолжила: «Әкем – удмурт, анам – орыс. Әжем (анамның анасы) қазақ болған». Богатая генетика, безус­ловно, сказалась на внешности собеседницы: высокий рост, карие глаза и веснушки на лице. Смотришь и думаешь, как удачно сочетаются все внешние черты в одном человеке.

– Нас в семье восемь детей: четверо братьев и столько же сестер, и все владеют казахским языком. Самый старший – Сергей. Александр служит в столичной воинской части 68665, а сестренка Анастасия по образованию учитель начальных классов в школах с казахским языком обучения. Сейчас она работает репетитором, – рассказывает Тамара Богданова. – В нашем ауле, что в Карагандинской области, было только одно малокомплектное учебное заведение с казахским языком обучения. Там-то и привили любовь к казахскому языку, а в стенах дома тяга к его изучению подкреплялась поддержкой родителей.

С детских лет Тамара отличалась бойким характером: была борцом за справедливость. Однажды в 9-м классе она добилась того, чтобы ей поставили пятерку вместо четверки. И дело касалось далеко не оценок и баллов, просто школьница понимала, что правда на ее стороне. Конфликт даже дошел до директора школы, но в итоге справедливость восторжествовала.

– На экзамене нужно было исполнить гимн Казахстана. Я продекламировала текст с интонацией и без запинки. Оценку мне снизили на один балл за то, что я его не пропела. Но разве мог мой музыкальный слух сказаться на итоговой оценке? Конечно, нет. В результате добилась своего, – с гордостью отмечает девушка.

Завидное упорство не единожды сослужит хорошую службу нашей героине: на олимпиадах по знанию государственного языка, во время учебы в проф­лицее № 1 города Кокшетау, в профессиональной деятельности и в повседневной жизни. Знание казахского, к слову, тоже многократно поможет не только ей самой, но и окружающим.

– Однажды в центре обслуживания населения, когда стояла в очереди, заметила, как к сотруднице азиатской внешности подошла взрослая апашка. Не помню, о чем она спросила на казахском, но консультант ей на русском языке объяснила, что за разъяснением лучше обратиться к соседней стойке. На это девушка услышала множество нареканий в свой адрес, основное из которых касалось как раз таки языкового вопроса. Бедная девочка чуть не расплакалась. Мне пришлось вступиться за нее. Я на казахском языке дала понять взрослой женщине, что негоже в столь преклонном возрасте унижать молодых, так как это некрасиво. Не знаю, повлияли ли мои слова на грубиянку, но в глазах той девушки я прочла слова признательности, – вспоминает собеседница.

Коллеги называют Тамару Абылайхановской звездочкой (торговый дом находится по улице Абылай-хана). А все потому, что она с легкостью находит общий язык с покупателями разных возрастов. А знание государственного языка, учитывая, что 70% клиентов – казахоговорящие, позволяет ей предлагать имеющийся ассортимент продукции без сложностей и барьеров. Пос­тоянные посетители магазина и вовсе просят пригласить для обслуживания Тамару Богданову или Тамару Гасанову – она азербайджанка, но казахский знает не хуже родного языка.

Всем тем, кто только-только начал изучать казахский язык, девушки советуют не бояться, а путем проб и ошибок стремиться к изучению нового.

– Знаете, если захотеть, можно и в космос полететь. Нет понятия «не могу», есть «не хочу», – считает Тамара Богданова.

С нею полностью согласна ее сестренка Анастасия, которая также впитала любовь к казахскому, читая произведения классиков. Она участница интеллектуальных состязаний, победительница конкурса «Абай оқулары» (2013) и школьных олимпиад. Как педагог девушка отмечает важную закономерность: любовь к знаниям, будь то отдельно взятый предмет или язык, пробуждает именно учитель.

– Когда училась в первом-втором классах, признаться честно, казахский язык давался с трудом. Все кардинально изменилось, когда к нам пришла новая учительница – Алмагуль Сайлаубековна Жансугурова. Вот она-то и пробудила во мне любовь к языку, и теперь я преподаю казахский для своих учеников. К сожалению, сейчас мало учителей, кто мог бы увидеть в ребенке потенциал и развить его. Не бывает неталант­ливых детей, есть равнодушные взрослые, неспособные увидеть прекрасное в очевидном, – рассуждает Анастасия Богданова.

Недавно у нее появилось новое увлечение: она собирает интересные цитаты и афоризмы на казахском языке. И делает это далеко не из праздного любопытства, а из глубокого интереса к заложенным смыслам.

«Кел, балалар, оқылық!» («Давайте, дети, учиться!») – призывал Ыбрай Алтынсарин. А Тамара и Анастасия Богдановы, также как их братья и сестры – Сергей, Александр, Любовь, Егор, Батима и Илья – конечно, не парируют рифмами, но не менее искренне призывают любить и учить казахский язык.