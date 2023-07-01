Монеты к 25-летию Астаны выпустил Нацбанк Казахстана

Фото пресс-службы Нацбанка РК

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты "ASTANA. 25 JYL" из серии "Выдающиеся события и люди" в честь юбилея столицы Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе из мельхиора МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 20 тысяч штук.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", - отметили в Нацбанке.

Продажа монет откроется в интернет-магазине НБК c 3 июля, добавили в пресс-службе.