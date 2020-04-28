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Команда 20-го округа
Жанат Токтарова, Уральск

Акимат Уральска с первых дней объявления режима ЧП принял решение сформировать в 20 избирательных округах города команды волонтеров, которые прежде помогали в проведении выборов, организации субботников. Ориентировали их на доставку продуктовых наборов нуждающимся семьям, обеспечив беспрепятственное передвижение по городу на личном автотранспорте, талонами на ГСМ, средствами индивидуальной защиты.

Как сообщили волонтеры, еже­дневно на развозку продуктов отправляются 17 легковых и 3 грузовые автомашины, около 30 добровольцев доставляют продуктовую помощь семьям, которые проживают не только в черте города, но и на дачах, в сельских округах. С начала режима ЧП продукты доставлены свыше 2 тыс. семей.

Кроме того, по информации руководителя городского молодежного ресурсного центра Болатбека Сахие­ва, с начала карантина волонтерами сшито 10 тыс. защитных масок, которые были ими же бесплатно розданы многодетным и малоимущим семьям, выпускникам детских домов. Еще 15 тыс. средств индивидуальной защиты (СИЗ) изготовили на дому 80 добровольцев. Эти СИЗ распространяются среди продавцов супермаркетов, работников КСК.

Самая активная волонтерская группа, действующая в 20-м округе под руководством Артура Шергалиева, решила доработать общий логотип цифрой 20 и QR-кодом, чтобы информация о разрешении считывалась на смартфоне. Так удобнее и быстрее, уточняют волонтеры, которым действительно очень много приходится в течение дня передвигаться.

– Начинаем с 8 утра и до 8 вечера разъезжаем по адресам, – рассказывает руководитель группы Артур Шергалиев. – Заявки собираются очень быстро. Нужно везде успеть, всем помочь. Очень благодарны бизнесменам и меценатам, оказывающим материальную помощь. Как правило, эти люди не хотят называть своих имен, просто выделяют деньги на закуп продуктов питания, бытовой химии, лекарств... Владельцы небольших магазинов тоже активно откликаются, охотно предоставляя продовольствие. В итоге помощь получили более 600 семей.

Как правило, автомобили волонтеров данного округа представительского класса. За рулем – молодые парни и девушки, довольно успешные в жизни, которые в трудный для страны период приняли решение включиться в волонтерское движение. Есть среди них и очень известные в области и стране люди – например, бронзовый призер Олимпийских игр по вольной борьбе Екатерина Ларионова, чемпион мира по греп­лингу Марат Шергалиев, президент Федерации рукопашного боя ЗКО Акбар Жаксакулов, предприниматели Бауыржан Баймуханов и Асет Султанулы, которые одними из первых организовали горячие обеды для сотрудников полиции и санитарных служб на блокпостах, для врачей областной инфекционной больницы.

Музыкант, резидент творческого объединения DDrecords Артур Давлетьяров организовал на своей странице в «Инстаграме» челлендж и сбор средств, которые пошли на продукты питания в помощь 130 семьям.

В группе порядка 50 человек, возраст – от 20 до 40 лет. Отчет о проделанной работе и тратах передают через соцсети, привлекая в свои ряды новых спонсоров. Если одна часть ребят ездит на авто, то вторая ходит пешком, выполняя самые разные поручения людей, нуждающихся в помощи. Работы хватает всем, уточняют волонтеры.

– Творчество осталось сейчас в стороне, ушло на второй план, на первый вышла помощь людям. Во время карантина это главное, – говорит Артур Давлетьяров, автор и исполнитель хита «Самая вышка», один из активистов волонтерской группы 20-го округа.

– Решила принять участие в волонтерской работе, так как всегда мой народ меня поддерживал. А сейчас то время, когда моя помощь нужна землякам, – говорит любимица области Катюша Ларионова.

Как сообщил руководитель волонтеров 20-го округа Артур Шергалиев, свою работу волонтеры не будут останавливать до полной стабилизации ситуации, до окончания карантина. Сейчас, в священный месяц Рамазан, группа планирует кормить полицейских на блокпостах, держащих оразу. Специально будет выделена машина, которая станет доставлять еду на утренний прием пищи – к 3 часам утра.

– Каждый день видя лица благодарных жителей, которые дейст­вительно сейчас находятся в трудной ситуации, понимаем, что мы на правильном пути. Очень благодарны всем, кто оказывает меценатскую и спонсорскую помощь. Будем только рады принять в свои ряды желающих творить добро, – говорит Артур Шергалиев.

Не лишним будет отметить, что многочисленные волонтерские группы областного центра – такие же герои сегодняшнего дня, как и врачи, полицейские, специалисты-эпидемиологи. Их помощь населению реально стала той силой, благодаря которой очень многие нуждающие­ся семьи и пожилые люди получают необходимую в самоизоляции поддержку. Введение режима ЧП, усиление карантинных мер, приостановка многих производств и предприятий малого бизнеса стали большим испытанием для многих граждан, малоимущих семей, одиноко проживаю­щих стариков, неполных семей. И помощь волонтеров пришлась как нельзя кстати.

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