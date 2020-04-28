Команда 20-го округа

Акимат Уральска с первых дней объявления режима ЧП принял решение сформировать в 20 избирательных округах города команды волонтеров, которые прежде помогали в проведении выборов, организации субботников. Ориентировали их на доставку продуктовых наборов нуждающимся семьям, обеспечив беспрепятственное передвижение по городу на личном автотранспорте, талонами на ГСМ, средствами индивидуальной защиты.

Как сообщили волонтеры, еже­дневно на развозку продуктов отправляются 17 легковых и 3 грузовые автомашины, около 30 добровольцев доставляют продуктовую помощь семьям, которые проживают не только в черте города, но и на дачах, в сельских округах. С начала режима ЧП продукты доставлены свыше 2 тыс. семей.

Кроме того, по информации руководителя городского молодежного ресурсного центра Болатбека Сахие­ва, с начала карантина волонтерами сшито 10 тыс. защитных масок, которые были ими же бесплатно розданы многодетным и малоимущим семьям, выпускникам детских домов. Еще 15 тыс. средств индивидуальной защиты (СИЗ) изготовили на дому 80 добровольцев. Эти СИЗ распространяются среди продавцов супермаркетов, работников КСК.

Самая активная волонтерская группа, действующая в 20-м округе под руководством Артура Шергалиева, решила доработать общий логотип цифрой 20 и QR-кодом, чтобы информация о разрешении считывалась на смартфоне. Так удобнее и быстрее, уточняют волонтеры, которым действительно очень много приходится в течение дня передвигаться.

– Начинаем с 8 утра и до 8 вечера разъезжаем по адресам, – рассказывает руководитель группы Артур Шергалиев. – Заявки собираются очень быстро. Нужно везде успеть, всем помочь. Очень благодарны бизнесменам и меценатам, оказывающим материальную помощь. Как правило, эти люди не хотят называть своих имен, просто выделяют деньги на закуп продуктов питания, бытовой химии, лекарств... Владельцы небольших магазинов тоже активно откликаются, охотно предоставляя продовольствие. В итоге помощь получили более 600 семей.