В этом году ученики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Алматы не только одержали победу в престижном конкурсе NASA Space Settlement Contest, но и получили приглашение представить Казахстан на главной международной космической платформе года – ISDC-2025, прошедшей в Орландо, штат Флорида, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: НИШ

На конференции команда представила свой проект перед международным жюри ISDC-2025, в состав которого вошли инженеры NASA, астрофизики, исследователи и предприниматели из разных стран. Финалисты из NIS произвели большое впечатление не только продуманной презентацией, но и глубокой философией и масштабностью научного замысла.

Создатели проекта назвали станцию YURT в честь казахской юрты. Как отметили ученики, это их дом и символ.

«Казахстан является частью космического сообщества и продолжает развиваться в этом направлении. Возможно, наша станция появится через сто лет, а может быть, и раньше. Главное мы уже начали об этом задумываться и делиться этими идеями с миром», – рассказали ученики NIS.

После выступления учеников один из членов жюри главный архитектор International Space Elevator Consortium доктор Питер А. Суон эмоционально отреагировал на работу детей. Он отметил, что был приятно удивлен уровнем подготовки и заинтересованностью школьников в сложных технических темах.

«Я слушал не просто талантливых молодых инженеров, а слышал голос будущего. Это был рассказ не о чертежах – это была история о мечте. Когда-нибудь, я верю, эта станция действительно появится в космосе. И будет стоять как доказательство того, что искренние мысли, высказанные с верой и культурным достоинством, способны стать реальностью», – прокомментировал свои впечатления от проекта и выступления школьников доктор Суон.

Проект YURT разработан как автономная орбитальная станция, способная обеспечить длительное проживание до 30 000 человек в условиях гравитации, приближенной к земной. Он включает в себя системы жизнеобеспечения, замкнутые экосистемы, логистику между Землей и внешними планетами, а также устойчивую энергетическую и ресурсную инфраструктуру.

Однако настоящим прорывом стало не только технологическое решение, но и гуманитарная концепция – соединение высоких научных амбиций с национальной идентичностью.

Команда уже вернулась в Алматы. В международном аэропорту учеников тепло встретили родные и представители школьного сообщества. Школьники привезли не только признание, но и важный посыл – мечта, подкрепленная знаниями, культурой и верой в будущее, имеет силу менять мир.

Напомним, в апреле команда завоевала первое и второе места на международном конкурсе Space Settlement Contest 2025, организованном NASA и National Space Society.