Свыше 10 млрд тенге выделили на создание космической системы связи KazSat-3R

Космос

Реализация проекта обеспечит стабильную работу спутниковых сетей связи и телерадиовещания, а также позволит расширить доступ к Интернету в малонаселенных и удаленных населенных пунктах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию национальной цифровой инфраструктуры и обеспечению граждан современными телекоммуникационными услугами из резерва Правительства выделено 10,4 млрд теңге на реализацию проекта по созданию космической системы связи KazSat-3R. Проект направлен на развитие национальной спутниковой связи и телекоммуникационной отрасли. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Как сообщается, выделенные средства направят на создание нового спутника связи KazSat-3R, который должен заменить действующий космический аппарат KazSat-3. Плановый срок эксплуатации KazSat-3 завершается в 2029 году, замещающий аппарат позволит обеспечить непрерывность работы национальной системы спутниковой связи.

Реализация проекта обеспечит стабильную работу спутниковых сетей связи и телерадиовещания, а также позволит расширить доступ к Интернету в малонаселенных и удаленных населенных пунктах. Кроме того, будет повышен уровень информационной безопасности, укреплен технологический суверенитет Казахстана.

На сегодня ресурсами космической системы связи KazSat пользуются крупнейшие отечественные операторы связи и государственные структуры. На базе системы оказываются услуги телерадиовещания, передачи данных, мобильной связи и доступа к Интернету. К системе подключены 19 операторов связи и более 2 млн абонентов телевещания.

В Казахстане ведется системная работа по повышению качества телекоммуникационных услуг. Среди результатов за последние два года - доведение доли населения, имеющего доступ к высокоскоростному интернету, до 99%. Доступом у высокоскоростному интернету обеспечены более 4,5 тыс. сельских населенных пунктов. Для обеспечения связью отдаленных и труднодоступных территорий используются спутниковые технологии, благодаря которым доступ к интернету получают и населенные пункты, где строительство наземной инфраструктуры затруднено.

Развитие инфраструктуры обеспечивается за счет реализации ключевых проектов, включая расширение волоконно-оптических линий связи в сельской местности, проект «Последняя миля», развитие сети 5G, обеспечение мобильной связью автодорог и внедрение современных спутниковых решений. Параллельно расширяется доступ к современным цифровым сервисам: на сегодня свыше 90% государственных услуг осуществляются в онлайн-формате, запущены собственные суперкомпьютерные мощности и единая цифровая платформа QazTech, создающие основу для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровой экономики.

Таким образом, создание спутника связи KazSat-3R и реализация новых проектов в сфере дистанционного зондирования Земли обеспечат дальнейшее развитие космической отрасли Казахстана, расширение ее технологических возможностей, добавили в Кабмине.

#космос #связь #спутник #KazSat

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