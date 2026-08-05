SpaceX и Nvidia создадут спутниковый центр ИИ

Айман Аманжолова
корреспондент

Сотрудничество американских технологических гигантов направлено на создание орбитальной инфраструктуры, способной обеспечить вычислительные мощности, сопоставимые с земными дата-центрами

ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Аэрокосмическая корпорация SpaceX объявила о стратегическом партнерстве с технологической компанией Nvidia. Они будут совместно работать над космическим центром обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kommersant.ru

Как указала SpaceX в соцсети X, речь идет о разработке оборудования для спутников Starmind AI1. Каждый из них будет оснащен графическими процессорами NVIDIA Rubin и центральными процессорами NVIDIA Vera. Такая конфигурация позволит достичь производительности уровня современных центров обработки данных, но в условиях космоса. Это открывает новые возможности для обработки больших объёмов информации на орбите.

SpaceX планирует запустить первые спутники AI1 в начале 2027 года. Как сообщала корпорация, каждый из них способен обеспечивать около 120 кВт вычислительной мощности для задач ИИ.

Как отмечает Rambler, проект Starmind AI1 представляет собой амбициозную попытку перенести вычислительные мощности с Земли в космос. Использование специализированного оборудования Nvidia — одного из лидеров рынка процессоров для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений — свидетельствует о серьёзности намерений SpaceX.

Партнёрство демонстрирует растущий интерес к развитию космической инфраструктуры не только для телекоммуникаций и навигации, но и для решения задач, требующих значительных вычислительных ресурсов. Орбитальные вычислительные центры могут найти применение в обработке спутниковых данных, научных исследованиях и других областях, где требуется высокая производительность в условиях космоса.

 

#ИИ #спутник #SpaceX #Nvidia

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