Токаев дал ряд поручений по модернизации космической отрасли

Как отметил Президент, эпоха, когда космическая деятельность была уделом «закрытого клуба» великих держав, осталась в прошлом

Фото: пресс-служба Президента РК

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором были заслушаны доклады членов правительства о текущем состоянии космической сферы, реализуемых проектах и перспективах ее развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства в своем выступлении подчеркнул стратегическое значение космической отрасли, уделив особое внимание обеспечению устойчивого функционирования спутниковой связи и космической инфраструктуры.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев представил информацию о реализации ключевых проектов космической отрасли, направленных на развитие спутниковых систем, совершенствование космической инфраструктуры и внедрение прикладных решений на основе космических данных в интересах экономики и государственного управления.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что глобальный космический сектор претерпевает коренные изменения. По его словам, эпоха, когда космическая деятельность была уделом «закрытого клуба» великих держав, осталась в прошлом. Сегодня на смену приходят частные компании, которые активно развивают прикладные направления, включая связь, вещание, навигацию, космомониторинг, научные исследования и обеспечение доступа к интернету.

Отдельно были рассмотрены вопросы развития космической науки. Отмечена необходимость дальнейшей поддержки научных исследований, в том числе в области астрофизики. Положительно оценена реализация проекта «Байтерек», который стал важным этапом в укреплении национального технологического и инженерного потенциала.

Глава государства также остановился на перспективах международного сотрудничества, указав на необходимость развития стратегического взаимодействия с Российской Федерацией и другими зарубежными партнерами. Подчеркнута важность улучшения социально-бытовых условий жизни граждан, проживающих в городе Байконыр и близлежащих районах.

По итогам заседания правительству дан ряд конкретных поручений, направленных на модернизацию космической отрасли и повышение эффективности использования ее потенциала в интересах государства.