«Комфортная школа» - новые возможности качественного образования и здоровья учеников

«Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект «Комфортная школа», - Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК

Фото: Министерство просвещения РК

В 2022 году в своем послании народу Казахстана глава государства поручил реализацию национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого до конца 2025 года запланировано строительство 217 современных школ на 460 тыс. ученических мест, из них в 2024 году построено 105 школ.

Национальный проект «Комфортная школа» направлен на обеспечение возможности детям в получении качественного бесплатного образования в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребёнка.

Инициатива призвана не только улучшить материально-техническую базу комфортных школ, но и сформировать пространство, способствующее развитию творческих и интеллектуальных способностей детей.

Площадь комфортных школ увеличится на 15-20% по сравнению с типовыми, в 4 раза повысится техническое оснащение. Появятся кабинеты робототехники, STEM-лаборатории, зал хореографии и зоны коворкинга, до 4 спортивных залов, оборудуют плац для начальной военной подготовки. Ученики начальных и старших классов будут учиться в отдельных блоках. Эргономичное пространство – главный плюс новых комфортных школ.

Большое внимание в комфортной школе уделяется инклюзивному образованию. Для детей с особыми образовательными потребностями выделены просторные кабинеты с отдельными санитарными комнатами. Также в школах установлены лифты, пандусы, специальные указатели, кабинеты психолога, логопеда и дефектолога.

Уникальность комфортной школы заключается в наличии зон отдыха для учеников и преподавателей, расположенных в каждом блоке. Комнаты отдыха обустроены мягкой мебелью, книгами, музыкальными инструментами и настольными играми.

Школы также будут обеспечены современными системами видеонаблюдения и контроля доступа.

Одной из ключевых задач проекта - обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами, которые смогут эффективно применять новые технологии и методики в учебном процессе.

Кроме того, за 2023-2024 годы в стране возведено 422 школы на 510 тыс. ученических мест, что стало рекордным показателем и позволило разрешить проблему 32 аварийных и 71 трехсменной школы, а также дефицита ученических мест в 200 школах Казахстана.

Капитально отремонтированы 464 организаций образования, улучшена инфраструктура. Восстановлено 35 объектов, пострадавших в результате паводков весной 2024 года. В 2039 школах оснащено 3130 современных предметных кабинетов (по робототехнике, химии, биологии, физике, STEM).

По линии Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тыс. ученических мест.

В 2024 году более 80 тыс. педагогов прошли бесплатные курсы повышения квалификации.

Для решения проблемы дефицита ученических мест, трехсменного обучения и аварийных школ, а также нивелирования разницы в качестве образовательной инфраструктуры между городами и сёлами, в стране активно реализуются инициативы по строительству и реновации школ.

В 2025 году продолжено строительство 28 организаций образования, что позволит создать дополнительно 25 тыс. ученических мест.

Продолжится строительство порядка 200 школ почти на 300 тыс. ученических мест.

«Важно развивать сельские школы, как интеллектуальные и общественные центры. Не зря говорят: «Село живет, пока есть школа», - Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

По поручению главы государства ежегодно ведется модернизация 1000 школ в районных центрах и сельской местности.

На сегодняшний день 67% (5236 школ) организаций среднего образования составляют районные и сельские школы, из них 4 000 модернизированы.

В течение ближайших трёх лет планируется реновация 1231 школы во всех регионах страны, из которых 820 школ расположены в сельской местности. Реновация позволит улучшить материально-техническую базу школ, внедрить инновационные образовательные технологии и повысить квалификацию педагогов.

Данные меры позволят решить проблему массового переезда в города, исключая необходимость семьям покидать родные края.

Во всех регионах страны, благодаря строительству новых объектов образования, создаются дополнительные рабочие места, что способствует улучшению социальной, экономической ситуации и развитию строительной отрасли в целом. С 2024 года в новых построенных школах рабочими местами обеспечены порядка 5000 педагогов.

Одним из немаловажных направлений национального проекта, является поддержка казахстанских производителей товаров и услуг.

Вся мебель для новых школ поставляется отечественными предприятиями. Такой подход способствует укреплению национальной экономики и оказывает поддержку казахстанским производителям создавать новые рабочие места, развивать местную промышленность.

Школы современного формата доступны всем казахстанским детям и стали реальностью на пути к получению качественного образования в комфортных и безопасных условиях.