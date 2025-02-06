Компания «KAZ Minerals Aktogay» помогла расчистить трассу и освободить застрявший транспорт

В ночь с 5 на 6 февраля 2025 на автомобильной дороге областного значения произошла ситуация, которая затруднила движение: из-за сильного снегопада трассу частично занесло снегом, и более 15 фур и несколько легковых автомобилей застряли на дороге

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

По обращению местных исполнительных органов и жителей, компания «KAZ Minerals Aktogay» оперативно организовала работы по расчистке дороги. Компания помогла открыть более 60 км трассы со стороны п. Актогай в сторону республиканской трассы, обеспечив тем самым безопасный проезд и освобождение застрявшего транспорта.

На данный момент движение всех видов транспорта восстановлено. Трасса R-129 является единственным маршрутом, соединяющим несколько населенных пунктов с районными и областными центрами, поэтому оперативные действия по расчистке дороги были важны для восстановления движения и обеспечения безопасности на участке.

Компания «KAZ Minerals Aktogay» продолжает активно поддерживать местное сообщество, внося значительный вклад в развитие инфраструктуры и безопасность дорожного движения в регионе.